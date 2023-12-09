НАТО – не Росія: чому в країнах Альянсу проблеми зі снарядами для України

Глава МЗС Латвії прокоментував підтримку України державами-членами НАТО. За його словами, чим більше конфліктів, тим більший попит на боєприпаси.

Кріш'яніс Каріньш розповів 24 Каналу, що боєприпаси, здається, в дефіциті в усьому світі. За його словами, це є викликом для всіх і стосується Європи також.

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Глава МЗС, який може очолити НАТО, порівняв ухвалення рішень в НАТО та Росії

Наразі основний політичний акцент зосереджений на прискоренні військової промисловості, оскільки ми бачимо, що Росія вже переходить на "військові рейки" у своїй індустрії. Але ви знаєте, що це централізована й керована економіка, одна людина, одне рішення – і все готово,

– заявив політик.

Щодо НАТО, то він пояснив, там 31 країна і скоро їх буде 32. У Північноатлантичному альянсі не діє вертикальна система управління. Адже там в деяких галузях уряд іноді має вплив, а дещо – повністю приватизоване й уряд не має прямого впливу.

"Тому нам потрібно працювати й змінювати наші процедури та, можливо, закони, щоб військова промисловість Європи зростала швидше, тому що Україна потребує цього, і Європа також потребує цього", – сказав Кріш'яніс Каріньш.

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