Столтенберг та Зеленський обговорили створення спеціального фонду обсягом 100 мільярдів євро

Вдень, 29 квітня, до Києва із неоголошеним візитом прибув Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, де він зустрівся із Володимиром Зеленським. Разом вони обговорили ідею про фонд на 100 мільярдів для України.

Україна схвалює ідею Єнса Столтенберга стосовно створення спеціального фонду НАТО у розмірі 100 мільярдів євро для української оборони. Однак наразі наша держава зацікавлена у деталях функціонування подібного фонду. Про це заявив Володимир Зеленський під час розмови із журналістами, повідомляє 24 Канал.

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Аби це було не коштом двосторонніх обсягів

Український лідер розповів, що спільно з Єнсом Столтенбергом вони обговорювали у Києві, зокрема, й ідею генсека Північноатлантичного альянсу стосовно створення спеціального фонду НАТО. Він передбачав би підтримку нашої держави у розмірі 100 мільярдів євро, яку було б надано протягом 5 років.

У союзників дійсно є можливість втілити в життя таку ініціативу. Для нас дуже важливі деталі. Важливо, щоб це було не коштом двосторонніх обсягів, які відзначені нашими угодами щодо гарантій безпеки,

– наголосив Володимир Зеленський.

Він також зауважив, що наразі російська армія намагається використати на свою користь ситуацію, поки Україна очікує постачання від партнерів. Передусім це стосується допомоги від Сполучених Штатів.

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