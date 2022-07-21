Жалюгідна пропозиція: Німеччина дасть Україні танки, але по одному на місяць і з квітня 2023

Німеччина заявила, що готова надати Україні чергову нібито допомогу. Проте вона містить всього два десятки танків.

Відповідну інформацію озвучив депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер 19 липня. Варто зауважити, що в Міноборони Німеччини 13 липня оприлюднили список допомоги, які країна надасть ЗСУ. Проте там не було танків Leopard 2, а тільки 30 зенітних танків GEPARD та 6 тисяч боєприпасів.

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Німеччина запропонувала ЗСУ по танку щомісяця

Німецька "пропозиція" після 3 місяців роздумів: 20 танків Leopard 2. Поставки з квітня 2023 року по 1 штуці в місяць, з жовтня 2023 року – 3 штуки в місяць,

– заявив Кізеветтер.

Також політик пригадав, що Польща передала Україні майже 300 радянських танків Т72 за перші 2 місяці війни, яку росія почала проти України.

Що цьому передувало

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