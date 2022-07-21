Жалюгідна пропозиція: Німеччина дасть Україні танки, але по одному на місяць і з квітня 2023
Джерело:Родеріх Кізеветтер
Німеччина заявила, що готова надати Україні чергову нібито допомогу. Проте вона містить всього два десятки танків.
Відповідну інформацію озвучив депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер 19 липня. Варто зауважити, що в Міноборони Німеччини 13 липня оприлюднили список допомоги, які країна надасть ЗСУ. Проте там не було танків Leopard 2, а тільки 30 зенітних танків GEPARD та 6 тисяч боєприпасів.
Читайте також За 2 хвилини визначає 40 батарей ворога: що відомо про німецьку РЛС COBRA
Німеччина запропонувала ЗСУ по танку щомісяця
Німецька "пропозиція" після 3 місяців роздумів: 20 танків Leopard 2. Поставки з квітня 2023 року по 1 штуці в місяць, з жовтня 2023 року – 3 штуки в місяць,
– заявив Кізеветтер.
Також політик пригадав, що Польща передала Україні майже 300 радянських танків Т72 за перші 2 місяці війни, яку росія почала проти України.
Що цьому передувало
- Німеччина взимку 2022 року перед початком повномасштабної війни говорила, що не постачатиме зброю Україні. Тоді навіть літак США з технікою для ЗСУ оминав повітряний простір країни.
- Згодом Німеччина заявила, що надасть Україні 5 тисяч захисних касок. Наприкінці січня про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт. У відповідь наш міністр оборони сказав, що шоломи ніхто в Німеччини не просив.
- Ще у травні ЗМІ писали, що Німеччина за 9 тижнів майже не поставила Україні зброї, хоч обіцяла.
- Вже 12 липня Олексій Резніков поспілкувався з міністеркою оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт. Після розмови наш міністр оборони анонсував "гарні новини".
Дивіться також – Німеччина вирішила скоротити підтримку України: відео