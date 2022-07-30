Норвегія передала Україні 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III
Джерело:Уряд Норвегії
Нова військова допомога надійшла українцям від Норвегії. Уряд країни повідомив про передачу для ЗСУ 14 бронеавтомобілів IVECO LAV III. Ці машини додані до поставок з озброєнням.
Норвезькі урядовці розповіли про перевагу нової військової допомоги для ЗСУ. В Осло кажуть, що IVECO LAV III – дуже мобільні та добре захищені.
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Автомобілі такого самого типу використовували в Афганістані
Бронеавтомобілі такого типу використовували норвезькі військові в Афганістані. Машини затребувала українська влада і вони – не єдина військова техніка, яку передала Норвегія. Раніше в Україну від Осло надійшли бронетранспортери, ПЗРК та артилерія.
Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні у захисті країни від російської агресії,
– повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арильд Грам.
"Мілітарний" розповів про деталі щодо Iveco LMV. Це – армійський багатоцільовий позашляховик із броньованим корпусом.
Бронеавтомобілі Iveco LMV: коротко
- маса автівки – 7 тонн,
- максимальна швидкість – 130 кілометрів на годину,
- запас ходу – 600 кілометрів,
- у Збройних силах Норвегії було 170 таких авто – це дані на 2016 рік.
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Військова допомога Заходу для України: коротко
- Раніше Північна Македонія передала Україні радянські танки Т-72. На озброєнні країни був 31 такий танк, скільки саме віддали українцям не повідомляють.
- США виділили 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів. Мовиться про підготовку у 2023 році.
- У Міноборони наголосили, що є шанси, що українські пілоти зможуть опанувати передові західні винищувачі F-16.
- Тим часом на фронті вже прекрасно працюють артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.
Дізнайтесь у відео, яку наступальну зброю отримує Україна: