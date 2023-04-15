Літаки та гроші: Жданов розповів про нову допомогу від Польщі та Японії

Україна отримає військову допомогу від Польщі. Німеччина дозволила передати ЗСУ радянські літаки типу МіГ-29. Крім того, Японія виділить понад 3 мільйони доларів на гуманітарну сферу України.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що міністр фінансів Японії підтвердив, що кошти Україна отримає у 2023 році.

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Польща передасть Україні 5 літаків МіГ-29

Жданов зазначив, що Польща попросила дозвіл у Німеччини надати Україні 5 винищувачів МіГ-29 зі складу армії колишньої НДР. Вже наступного дня уряд у Берліні прийняв рішення погодити передачу літаків.

Польща попросила дозвіл у Німеччини передати нам із запасів НДР 5 літаків МіГ-29. Німеччина одразу ж відповіла, практично протягом одного дня було прийнято рішення. Федеральне керівництво погодило заявку Польщі на експорт в Україну винищувачів,

– сказав він.

Військовий експерт додав, що хоч держави Німецька Демократична Республіка давно немає, у 1990 році відбулось Возз'єднання Німеччини, однак її бойова техніка залишилась.

Жданов про допомогу від Польщі та Японії: дивіться відео

Україна отримає кошти від Японії цього року

Олег Жданов підкреслив, що Японія погодила виділення Україні фінансової допомоги на понад 3 мільйони доларів. Міністр фінансів Сунічі Судзукі заявив, що кошти наша держава отримає у 2023 році.

"Кошти прямої бюджетної підтримки будуть направлені на забезпечення фінансування витрат соціальної, медичної та гуманітарної сфер", – відзначив військовий експерт.

Німеччина дозволила Польщі передати Україні МіГ-29