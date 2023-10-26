Ми готові, – Данілов про умову нового спікера Палати представників щодо допомоги Україні
У США спікером Палати представників днями обрали республіканця Майка Джонсона. Він заявив, що США надаватимуть Україні допомогу за умови підзвітності.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів в ефірі телемарафону, що Україна залюбки звітуватиме Сполученим Штатам про використання допомоги. За словами посадовця, це природно, пише 24 Канал.
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Що сказав Данілов про підзвітність щодо допомоги від США
Олексій Данілов заявив, що обрання нового спікера Палати представників США означає, що інституція почне повноцінно працювати. Посадовець заявив, що для нас це позитивний сигнал.
Секретар РНБО переконаний, що Україна й надалі отримуватиме допомогу для боротьби з агресією Росії від США.
Спікер сказав, що вони хочуть перевіряти допомогу. Це абсолютно природна річ, ми із задоволенням готові надати всю інформацію про допомогу, жодних таємниць немає. Це жодним чином не вплине на наші відносини зі Сполученими Штатами, на отримання допомоги,
– заявив Олексій Данілов.
Посадовець запевнив, що з травня – червня 2022 року Київ був максимально відкритий і амбасада (представництво однієї держави на території іншої) США, неодноразово відвідуючи РНБО, переконувалась, що Україна веде увесь облік зброї, яку отримує від партнерів.
Що цьому передувало
- 25 жовтня у США Палата представників підтримала кандидатуру Майка Джонсона на посаду спікера. Свого часу він голосував проти додаткової допомоги Україні, а в травні 2022 році дотримувався позиції, що допомога Києву не має переважати над внутрішніми питаннями Сполучених Штатів.
- Видання Bloomberg заявляло, що він зі скептицизмом ставиться до допомоги Україні, проте готовий до діалогу. Також ЗМІ називали його союзником Трампа.
- Сам Майк Джонсон під час своєї інавгураційної промови заявив, що готовий підтримувати Україну. Він сказав, що готовий підтримувати Київ за певних умов. Джонсон сказав: "Ми хочемо підзвітності".