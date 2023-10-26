У США спікером Палати представників днями обрали республіканця Майка Джонсона. Він заявив, що США надаватимуть Україні допомогу за умови підзвітності.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів в ефірі телемарафону, що Україна залюбки звітуватиме Сполученим Штатам про використання допомоги. За словами посадовця, це природно, пише 24 Канал.

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Що сказав Данілов про підзвітність щодо допомоги від США

Олексій Данілов заявив, що обрання нового спікера Палати представників США означає, що інституція почне повноцінно працювати. Посадовець заявив, що для нас це позитивний сигнал.

Секретар РНБО переконаний, що Україна й надалі отримуватиме допомогу для боротьби з агресією Росії від США.

Спікер сказав, що вони хочуть перевіряти допомогу. Це абсолютно природна річ, ми із задоволенням готові надати всю інформацію про допомогу, жодних таємниць немає. Це жодним чином не вплине на наші відносини зі Сполученими Штатами, на отримання допомоги,

– заявив Олексій Данілов.

Посадовець запевнив, що з травня – червня 2022 року Київ був максимально відкритий і амбасада (представництво однієї держави на території іншої) США, неодноразово відвідуючи РНБО, переконувалась, що Україна веде увесь облік зброї, яку отримує від партнерів.

Що цьому передувало