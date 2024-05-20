Без цього лінію фронту не втримали б: якої допомоги від США чекати на полі бою
Після того, як у Сполучених Штатах ухвалили законопроєкт про допомогу Україні на 61 мільярд доларів, ситуація на фронті в Україні дещо змінилася. Не можна сказати про суттєві покращення, однак без американської підтримки усе могло б бути набагато гірше.
Офіційні особи США переконують, що необхідна зброя вже незабаром буде в Україні. Однак дещо з американської допомоги уже працює на полі бою. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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Що має надійти від США
Очільник Пентагону Ллойд Остін на засіданні у форматі "Рамштайн" заявив, що зброя для України "вже в дорозі". Він також додав, що в майбутньому Україна може очікувати на стабільні поставки зброї та боєприпасів від Сполучених Штатів Америки.
Боєприпаси не лише в дорозі, але й вже працюють на лінії фронту. Без цієї допомоги ми б не втримали лінію фронту, нам би довелося відходити щонайменше на другу лінію оборони в районі Донецька. Тобто відходити від Часового Яру. Це велика допомога від американських політиків, які ухвалили рішення про виділення 60 мільярдів – ми фактично одразу ж отримали "аварійний" пакет боєприпасів, які стабілізували фронт,
– наголосив Роман Світан.
Завдяки швидкій відправці снарядів частково вдалося стабілізувати фронт в районі Часового Яру, Очеретиного та північніше від Вугледару.
"Надалі, очевидно, буде захід техніки та збільшення кількості боєприпасів для САУ. Вже на деяких позиціях, зокрема, є дефіцит стволів. Боєприпаси заходять – стволів мало. Бронетехніка також сьогодні потрібна, це розхідний матеріал. Деякі піхотні бригади зараз фактично без "броні", тому від американців важливо побачити саме це", – зауважив полковник запасу.
Крім того, США також мають передати Україні:
- ракети для ППО,
- ЗРК армійського рівня,
- ПЗРК, деякі з яких вже підійшли на лінію фронту.
"Попереду також хотілося б побачити F-16. Нехай вони будуть не американськими, але принаймні з дозволу США. Саме літаків зараз не вистачає, оскільки росіяни зараз активізують обстріли КАБами. Це основний засіб ураження на будь-якій війні", – переконаний Світан.
Для України надзвичайно важливо не дати працювати російським бомбардувальникам. З цим найкраще впораються або зенітно-ракетні комплекси, або ж F-16.
Допомога від партнерів: останні новини
- Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що невдовзі Україна отримає новий пакет військової допомоги. Зокрема, до нього увійдуть Leopard, боєприпаси 155-мм калібру, партія ракет до ППО Patriot, системи боротьби з безпілотниками тощо. Допомога може надійти вже наприкінці червня.
- Тим часом голова комітету у закордонних справах парламенту Франції Жан-Луї Бурланж закликає Париж переглянути заборону Україні використовувати західну зброю по території Росії. За його словами, час вже настав, адже "право на самооборону виключає право на захист території агресора".
- Додамо, що заступник постійного представника США в ООН Роберт Вуд під час засідання Ради Безпеки ООН повідомив, що доки Росія не припинить обстріли України та не виведе свої війська з нашої території, доти Сполучені Штати будуть надавати Україні всю необхідну допомогу.