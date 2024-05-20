Без цього лінію фронту не втримали б: якої допомоги від США чекати на полі бою

Після того, як у Сполучених Штатах ухвалили законопроєкт про допомогу Україні на 61 мільярд доларів, ситуація на фронті в Україні дещо змінилася. Не можна сказати про суттєві покращення, однак без американської підтримки усе могло б бути набагато гірше.

Офіційні особи США переконують, що необхідна зброя вже незабаром буде в Україні. Однак дещо з американської допомоги уже працює на полі бою. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

До теми Кожне рішення запізнюється на рік, – Зеленський про допомогу союзників

Що має надійти від США

Очільник Пентагону Ллойд Остін на засіданні у форматі "Рамштайн" заявив, що зброя для України "вже в дорозі". Він також додав, що в майбутньому Україна може очікувати на стабільні поставки зброї та боєприпасів від Сполучених Штатів Америки.

Боєприпаси не лише в дорозі, але й вже працюють на лінії фронту. Без цієї допомоги ми б не втримали лінію фронту, нам би довелося відходити щонайменше на другу лінію оборони в районі Донецька. Тобто відходити від Часового Яру. Це велика допомога від американських політиків, які ухвалили рішення про виділення 60 мільярдів – ми фактично одразу ж отримали "аварійний" пакет боєприпасів, які стабілізували фронт,

– наголосив Роман Світан.

Завдяки швидкій відправці снарядів частково вдалося стабілізувати фронт в районі Часового Яру, Очеретиного та північніше від Вугледару.

"Надалі, очевидно, буде захід техніки та збільшення кількості боєприпасів для САУ. Вже на деяких позиціях, зокрема, є дефіцит стволів. Боєприпаси заходять – стволів мало. Бронетехніка також сьогодні потрібна, це розхідний матеріал. Деякі піхотні бригади зараз фактично без "броні", тому від американців важливо побачити саме це", – зауважив полковник запасу.

Крім того, США також мають передати Україні:

ракети для ППО,

ЗРК армійського рівня,

ПЗРК, деякі з яких вже підійшли на лінію фронту.

"Попереду також хотілося б побачити F-16. Нехай вони будуть не американськими, але принаймні з дозволу США. Саме літаків зараз не вистачає, оскільки росіяни зараз активізують обстріли КАБами. Це основний засіб ураження на будь-якій війні", – переконаний Світан.

Для України надзвичайно важливо не дати працювати російським бомбардувальникам. З цим найкраще впораються або зенітно-ракетні комплекси, або ж F-16.

Допомога від партнерів: останні новини