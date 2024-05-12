Блінкен оцінив, коли Україна може отримати військову допомогу від США

Журналістка спитала Блінкена, чи є наступ росіян на Харківщині ціною затримки в постачанні зброї. Він відповів, що затримка "коштувала певних витрат", але запевнив, що допомога буде.

Україна покладає на цю допомогу великі надії, але поки ми "в режимі очікування". Володимир Зеленський заявив, що Україна зупинить наступ Росії, коли отримає допомогу від США.

До теми Столтенберг назвав, хто відповідає за постачання зброї в Україну

Коли приїде допомога від США

Немає жодних сумнівів, що багатомісячна затримка із затвердженням додаткового бюджетного запиту і відправкою обладнання в Україну коштувала певних витрат,

– сказав Блінкен.

Також держсекретар США підкреслив: його країна виділила додатковий пакет на 400 мільйонів доларів. А це означає, що Америка не кинула Україну.

"Ми робимо все можливе, щоб прискорити надання цієї допомоги. Європейці роблять те ж саме", – запевнив Ентоні Блінкен.

Тобто, на жаль, він не назвав конкретних термінів і висловився досить обтічно.

У США впевнені, що Україна здатна відбити російську агресію

За словами Блінкена, Україна може ефективно утримувати лінію фронту на Сході, а також використовувати торгові шляхи через Чорне море, які вдалося відстояти.

Іще американський посадовець уважає, що наша держава може і надалі загрожувати Росії у Криму. Таким чином окупантам буде складніше здійснювати логістику та й узагалі воювати.

"Ми надаємо системи для цього, але це складний момент. Ми нікуди не подінемося, як і понад 50 країн, які підтримують Україну. Це триватиме, і якщо Путін думає, що зможе пережити Україну, пережити її прихильників, то він помиляється", – підсумував спікер.