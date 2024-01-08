Шанси зросли: коли можна очікувати ухвалення фінансової допомоги від США

У Конгресі США погодили проєкт фінансування роботи американського уряду на 2024 рік. Після його ухвалення має бути й голосування за безпековий пакет, 61 мільярд з якого можуть надати Україні.

Політолог Володимир Фесенко сказав 24 Каналу, що шанси на ухвалення пакета допомоги суттєво зросли. Найімовірніше, голосування відбудеться вже наступного тижня.

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"Шанси дуже високі, але почекаймо. По-перше, голосування, щоб ця інформація підтвердилась. По-друге, дуже важливо, щоб в останню мить не виникло якихось претензій з боку деяких представників Республіканської партії", – зазначив Фесенко.

За його словами, попередньо формальних приводів відкладати голосування за безпековий пакет немає.

Які ще вимоги можуть поставити республіканці

Політолог нагадав, що представники Республіканської партії минулого року пропонували розділити великий пакет міжнародної допомоги на окремі пакети. Зокрема, щоб фінансування кордону з Мексикою було в одному пакеті з Україною.

Тут можуть бути певні ризики. Можуть зменшити обсяг допомоги для України – проголосувати за цей пакет, але перерозподілити його на користь мексиканського кордону. Традиційна позиція республіканців – передусім гроші для Америки, а вже потім на інші міжнародні цілі,

– пояснив Фесенко.

Водночас політолог наголосив, що натепер шанси на ухвалення спільного безпекового пакета значно вищі, ніж наприкінці минулого року.

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