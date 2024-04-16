Фінансова допомога від США: Піонтковський припустив, що це змінить для України

Вже цього тижня Палата представників США планує провести засідання, на якому, можливо, буде прийняте рішення щодо фінансової допомоги Україні у вигляді 60 мільярдів доларів. Позиція трампістів залишається незмінною – надавати допомогу лише у кредит.

Російський публіцист зі Сполучених Штатів Америки Андрій Піонтковський сказав 24 Каналу, що наближення людей до Трампа та бажання отримати місце в його кабінеті після президентських виборів призводить до ворожих висловів проти України. Однак, швидше за все, рішення щодо допомоги Україні буде простим.

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Трампісти не хочуть допомагати Україні

Пів року тому такий законопроєкт вже вносився Палатою, і тепер Сенат повинен його затвердити. Але трампісти не допустять голосування на "ура" найближчим часом щодо законопроєкту допомоги Україні.

Терміново буде прийнято рішення щодо Ізраїлю, а Україні скажуть, що "ви даремно Трампа ображали, він дуже добрий". Ви ж пам'ятаєте, при ньому дали перші "Джавеліни". Він запропонував дуже розумний план у вигляді кредитного проєкту. Для цього потрібно провести переговори з українською стороною тощо. Почнуться роботи, а через пів місяця виникнуть організаційні труднощі,

– зауважив Піонтковський.

За його словами, найрозумніші з трампістів кажуть, що зараз напружено працюють. А відверто говоритимуть, що Україна їм і Трампу не потрібна.

Припустимо, завтра чи протягом двох тижнів ці 60 мільярдів доларів будуть підтримані, але результати виборів у США нічого не змінять для нас,

– повідомив публіцист.

Він додав, що якщо приходить Трамп, він "душитиме Україну грубо і жорстко" і одразу скаже припиняти допомогу Україні. Якщо переможе Байден, продовжуватиметься та ж лінія Саллівана про припинення вогню, заборону передачі територій на користь Росії, жодні військові гарантії для України.

Приблизно за два місяці ситуація щодо війни Росії з Україною буде зрозуміла: або виправдаються найгірші прогнози, наприклад, генерала Сирського, або в Україні з'явиться НАТОвська армада за штурвалами та чудові українські льотчики. Кожен літак F-16, не кажучи вже про ті зразки, які перерахують, – фортеця ППО, що літає.

Ключове питання для вирішення війни в Україні – це зняття найбезглуздішого обмеження на громадянство пілотів, які пілотують у небі України сучасні НАТОвські літаки,

– підкреслив Андрій Піонтковський.

Допомога Україні від США: що відомо