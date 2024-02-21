Байден визнав провину США за вихід з Авдіївки: чи вплине це на рішення про 60 мільярдів

Українські захисники вийшли з Авдіївки Донецької області, щоб зберегти життя наших людей. Президент США Джо Байден визнав, що на це вплинула бездіяльність Конгресу. Це може бути спробою американського лідера схилити Конгрес до ухвалення необхідного Україні рішення.

Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман, зазначивши, що є ще одна подія, яка може вплинути на ухвалення Конгресом рішення про виділення Україні 60 мільярдів допомоги.

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Чи вплине вихід з Авдіївки на ухвалення допомоги від США

Так, у Білому домі заявили, що через брак снарядів ЗСУ були змушені вийти з Авдіївки. До цього призвело затягування голосування у Конгресі США.

Про Авдіївку Байден особисто сказав, що це, грубо кажучи, США "здали" Авдіївку. Це не наші звинувачення, це сказав Байден,

– зауважив Шейтельман.

Крім того, за його словами, на рішення Конгресу може повпливати смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Адже поки на його, імовірно, вбивство Кремлем не було політичної відповіді – лише публіцистичні заяви, а не політичні.

На цьому тлі з'явилася інформація про те, що адміністрація Байдена начебто працює над тим, щоб передати Києву нові ATACMS – з більшим радіусом дії. Утім, через те, що допомогу так і не ухвалили, поки подібне рішення навряд вийде затвердити. Отже, наразі питанням №1 залишається виділення Україні 60 мільярдів допомоги від США.

Що відомо про 60 мільярдів допомоги від Штатів