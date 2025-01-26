Ризик зриву допомоги від США існує: як Україна може подолати цю проблему

Держдеп США на 90 днів призупинив надання гуманітарної фінансової підтримки низці країн, серед яких і Україна, однак це не стосується військової допомоги. Проте є ризики, що Сполучені Штати можуть затримати і її.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що спрогнозувати точно, як діятиме Трамп, наразі неможливо. Він в жодному зі своїх виступів не сказав, що припинить постачання зброї для України, але коливання в цьому процесі можуть бути.

Дивіться також США розглядають купівлю зброї для ЗСУ за заморожені активи Росії: Келлог пояснив позицію Трампа

Інструмент впливу для проведення перемовин

Поки що, зі слів Фесенка, немає законопроєкту про військову допомогу Україні на поточний фінансовий рік. Це повторення історії, яка була минулого року. Тоді було 4 місяці затримки, за законопроєкт проголосували тільки у квітні. Зараз аналогічна ситуація, це пов'язано з виборами, які відбулись в США.

"Трамп трохи тримає паузу, щоб використовувати питання військової допомоги, як інструмент впливу на переговорний процес. Певним чином США впливатимуть на Росію. Якщо вона буде відмовлятися, то Трамп може показово оголосити про цей законопроєкт щодо підтримки України", – вважає Фесенко.

Однак, на думку політолога, питанням постачання зброї для ЗСУ Трамп може впливати й на Україну. В такий спосіб він намагатиметься схилити її до компромісу.

"Тому ризик (зриву допомоги від США – 24 Канал) існує, українська сторона активно веде переговори з європейськими партнерами про постачання зброї. Реалізуються ініціативи з союзниками, наприклад Данська ініціатива, країна буде інвестувати в українське оборонне виробництво, щоб забезпечувати Україну вітчизняною зброєю, але за гроші Заходу", – розповів Фесенко.

США можуть припинити бюджетну допомогу

Головний ризик, як спрогнозував політолог, буде не з військовою допомогою. На його думку, з великою ймовірністю буде припинена бюджетна, це кошти, які виділялись на зарплати й соціальні виплати в Україні.

Те, що було проголосовано у 2024 році (орієнтовно 7 мільярдів) вже Україні надано, це менше, ніж було у 2023 році. Ці гроші американських платників податків не можна було витрачати на пенсії для українців. Раніше можна було, а от минулого року США ввели таке обмеження,

– зазначив Фесенко.

Однак ще є пакет допомоги від країн G7 на 40 мільярдів доларів. Політолог нагадав, що перші 3 мільярди Україна вже отримала. З його слів, компенсація витрат в межах цього пакету має здійснюватися коштом російських заморожених активів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запевнив, що рішення Держдепу США про призупинення допомоги іноземним країнам не стосується військової. Її надання для ЗСУ було ухвалене раніше та продовжуватиметься. Загалом Україна отримує військову допомогу в межах 3-х програм: PDA, USAI, FMF.