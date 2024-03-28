Як кров із носа: Зеленський поговорив з Майком Джонсоном, який зволікає із допомогою Україні

Палата представників Конгресу США досі не підтримала законопроєкт про виділення Україні життєво необхідної військової допомоги через те, що її спікер Майк Джонсон до цих пір відмовлявся ставити його на голосування. Президент Зеленський провів серйозну розмову з американцем.

Глава держави розповів спікеру Палати представників про важку ситуацію на полі бою та стрімке посилення російського повітряного терору.

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Часу для зволікань більше немає

Так, лише за минулий тиждень українські міста зазнали ударів 190 ракетами, 140 "Шахедами" та 700 КАБами. Окупанти здійснили спробу повторити екологічну катастрофу, зруйнувавши ДніпроГЕС.

У цих умовах якомога швидке ухвалення Конгресом допомоги для України критично важливе.

Президент наголосив, що чудово розуміє, що у Палати представників є різні позиції щодо того, як саме має надаватися допомога Києву. Втім, підкреслив глава держави, головне, аби серед конгресменів питання допомоги Україні залишалося чинником об’єднання.

Крім того, посадоці обговорили необхідність якнайшвидшого перекриття джерел, з яких Росія фінансує свою війну, та використання заморожених російських активів на користь України.

Коли Конгрес погодить допомогу Україні: що відомо

Нагадаємо, що епопея навколого американського пакету допомоги Україні тягнеться ще з осені минулого року. Тоді Джо Байден вніс законопроєкт про виділення коштів на підтримку союзників, зокрема і нашої країни. Цей документ передбачав фінансування військових потреб Києва у розмірі 61 мільярд доларів.

У Білому домі неоднозово зверталися до Конгресу із проханням якнайшвидше погодити допомогу Україні, оскільки кошти на зброю для неї вже майже вичерпуються.

Попри це спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон відмовлявся ставити на голосування цей законопроєкт.

У Сенаті теж не змогли проголосувати за нього через суперечки щодо кордону із Мексикою.

Врешт-решт, лише в лютому 2024 року Сенат погодив законопроєкт. А Майк Джонсон заявив, що не буде ставити на голосування цей документ, допоки не буде погоджений бюджет уряду США на 2024 рік.

Наразі відомо, що погодження бюджету вже добігає кінця. Сам Джонсон повідомив, що вже незабаром Палата представників перейде до розгляду допомоги Україні.

Голова Комітету Палати представників США в закордонних справах Майкл Маккол зазначив, що спікер має намір винести голосування законопроєкт після Великодня, тобто 31 березня.