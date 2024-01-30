Британія хотіла надати Україні снаряди, виготовлені в Японії: WSJ про те, чому план не спрацював
Джерело:The Wall Street Journal
Велика Британія планувала передавати нашій державі більше снарядів шляхом постачання 155-міліметрових боєприпасів, що мали б виготовляти в Японії. Втім, наразі відомо, що цей план призупинено.
Як зазначає WSJ, згідно із запропонованою ініціативою, японська компанія мала б виробляти 155-міліметрові артилерійські снаряди за ліцензією британської BAE Systems. Пізніше це озброєння повинні були б відправляти до Великої Британії.
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Британія планувала передавати озброєння Україні
У грудні 2023 року японський уряд заявив, що дозволить відправляти зброю, вироблену в Японії за ліцензією іноземних держав, до країни, яка видала ліцензію. Японсько-британський план стосовно артилерійських снарядів був пов’язаний саме з цим з рішенням.
За інформацією видання, цю ініціативу наразі призупинено. Ймовірною причиною є відсутність сумісності між снарядами та гарматами різних виробників.
155-міліметровий снаряд був поширений як артилерійський стандарт у країнах Організації Північноатлантичного договору та союзниках групи, дозволяючи країнам працювати зі зброєю та боєприпасами одна одної. На практиці вони не завжди сумісні,
– мовиться в матеріалі WSJ.
Як зазначає видання, хоча й більшість снарядів можна використовувати з гарматами інших країн, різні протоколи безпеки означають, що вони можуть потребувати випробувань перед тим, як їх можна буде визнати сумісними.
Водночас відправляти снаряди Україні безпосередньо Японія не може через заборону експорту зброї країнам, які беруть участь у військовому конфлікті.
Японія дозволила експорт компонентів Patriot до Європи
- Раніше повідомлялося, що японський уряд розгляне постачання японських ракет для систем Patriot до країн Європи. Мовилося, що це може допомогти Україні. Хоч уряд Японії не планує дозволяти передачу обладнання країнам, що перебувають у стані війни, як Україна та Ізраїль. Однак це дасть США більше можливостей для продовження постачання Україні зброї американського виробництва.
- Наступного дня уряд Японії заявив, що надасть США ракети Patriot. Втім, реекспорт цього озброєння для нашої країни все ж потребуватиме дозволу Токіо. Японський уряд заявив, що послабить контроль над оборонним експортом, щоб дозволити відправляти зброю, виготовлену в Японії за ліцензією, до країни, яка видала ліцензію.
- Японська компанія Mitsubishi Heavy Industries виробляє ракети Patriot за ліцензією американських оборонних підрядників Lockheed Martin і RTX. Токіо має намір передати Сполученим Штатам десятки ракет-перехоплювачів, які використовують для збиття балістичних ракет та інших повітряних загроз, з власних запасів. Ракети почнуть постачати у першому кварталі 2024 року.