Британія хотіла надати Україні снаряди, виготовлені в Японії: WSJ про те, чому план не спрацював

Велика Британія планувала передавати нашій державі більше снарядів шляхом постачання 155-міліметрових боєприпасів, що мали б виготовляти в Японії. Втім, наразі відомо, що цей план призупинено.

Як зазначає WSJ, згідно із запропонованою ініціативою, японська компанія мала б виробляти 155-міліметрові артилерійські снаряди за ліцензією британської BAE Systems. Пізніше це озброєння повинні були б відправляти до Великої Британії.

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Британія планувала передавати озброєння Україні

У грудні 2023 року японський уряд заявив, що дозволить відправляти зброю, вироблену в Японії за ліцензією іноземних держав, до країни, яка видала ліцензію. Японсько-британський план стосовно артилерійських снарядів був пов’язаний саме з цим з рішенням.

За інформацією видання, цю ініціативу наразі призупинено. Ймовірною причиною є відсутність сумісності між снарядами та гарматами різних виробників.

155-міліметровий снаряд був поширений як артилерійський стандарт у країнах Організації Північноатлантичного договору та союзниках групи, дозволяючи країнам працювати зі зброєю та боєприпасами одна одної. На практиці вони не завжди сумісні,

– мовиться в матеріалі WSJ.

Як зазначає видання, хоча й більшість снарядів можна використовувати з гарматами інших країн, різні протоколи безпеки означають, що вони можуть потребувати випробувань перед тим, як їх можна буде визнати сумісними.

Водночас відправляти снаряди Україні безпосередньо Японія не може через заборону експорту зброї країнам, які беруть участь у військовому конфлікті.

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