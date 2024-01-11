Мільйон боєприпасів для України: коли ЄС планує надати снаряди

Речниця Єврокомісії з питань оборонної промисловості Йоханна Бернсель розповіла деталі про військову допомогу від ЄС для України. Вона повідомила, що Євросоюз зможе виробити мільйон боєприпасів для України, попри те, що наразі процес загальмувався.

Раніше єврокомісар із питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон заявляв, що ЄС ще може досягти мети щодо виробництва 1 мільйона артилерійських снарядів до весни 2024 року. За його словами, потім їх зможуть передати Україні.

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В ЄС пообіцяли виробити мільйон снарядів для України

Йоханна Бернсель на брифінгу у Брюселі 11 січня заявила, що в ЄС планують виготовити мільйон снарядів для України до весни 2024 року.

Європейська промисловість вже має виробничі потужності, які значно перевищують мільйон артилерійських снарядів, і ми досягнемо цієї мети до весни,

– розповіла посадовиця.

Офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано нагадав, що наприкінці грудня 2023 року Україна отримала понад 300 тисяч боєприпасів. Зокрема, з існуючих запасів було доставлено 3,3 тисячі ракет.

За його словами, наразі ЄС має щонайменше 180 тисяч снарядів, на які вже розміщено замовлення станом на кінець грудня 2023 року. Він запевнив, що згідно із контрактами, ця кількість поступово збільшується.

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