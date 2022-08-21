5-річна волонтерка зібрала 35 тисяч для ЗСУ і встановила рекорд

Українські діти просто неймовірні та патріотичні. Вони своїми талантами збирають гроші на допомогу ЗСУ.

Ба більше, дітки навіть встановлюють рекорди. Про це повідомила представниця Національного Реєстру Рекордів Лана Вєтрова.

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Рекорд наймолодшої волонтерки

Наймолодшою волонтеркою в Україні Національний Реєстр Рекордів визнав 5-річну Марію Макеєву з Кривого Рогу. Дитина завдяки своєму виступу зібрала для потреб ЗСУ 35492 гривні.

Дівчинка під музичний супровід свого старшого братика Олександра виконувала українські пісні у центрі Львова. Вони з мамою тимчасово переїхали сюди під час війни. Брат також є рекордсменом України в іншій номінації,

– розповіла Лана Вєтрова.

Маленька рекордсменка виступала аж 9 годин 54 хвилини. Спочатку метою дітей було назбирати гроші на бронежилет. Батьки вияснили, що тоді на передовій дуже були потрібні тепловізійні приціли. Волонтери доклали ще гроші до дитячих і купили тепловізор INFIRAY СL35 M й передали його нашим бійцям на передову.

На цьому дітки зупинятися не збираються. Вони планують ще виступити і зібрати кошти на потреби ЗСУ.

Щемливі історії допомоги дітей для ЗСУ

Діти різними способами намагаються збирати кошти на потреби армії. Наприклад, на Одеській трасі у Глевасі діти проявили творчу ініціативу – продають магнітики, браслетики і прапорці. Усі вторговані кошти від продажу діти передають Збройним Силам України.

Кошти для нашої армії волонтеру Сергію Притулі передав 8-річний Сергійко з Чернігова. Розповів, що заробив їх на Валу в Чернігові, коли просто співав українських пісень. Маленькому співаку вдалось назбирати аж 64 тисячі гривень для ЗСУ.

А ще маленька українка Скворцова Софія організовувала благодійний футбольний матч, щоб зібрати гроші на потреби Збройних Сил України. Зустрічалися ФК Funwake з Броварів та ФК Trap Київ.

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