Куди донатити передовсім: комбат "Свободи" розповів, чого найбільше бракує на фронті

Українські воїни, які щодня протистоять російським окупантам на передовій, зараз потребують глобальних речей. Зокрема, нашим захисникам конче необхідно те, що дозволить ефективно знищувати загарбників.

Про це 24 Каналу сказав командир батальйону "Свобода" Національної гвардії України Петро Кузик. Він наголосив, що зараз триває новітня війна, тому велике значення має, зокрема й аеророзвідка.

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Чого потребують військові на фронті

Кузик розповів, що на фронті є великі потреби у глобальних речах. Мовиться, зокрема, про дрони, щоб ними можна було здійснювати патрулювання. Є також потреба у серйозних дронах для виявлення вогневих точок.

Це тепловізійні приціли, це радіолокаційні станції, це контрбатарейні системи. Ось цього дуже потребує все військо,

– наголосив командир батальйону "Свобода".

За його словами, устілки в рукавички чи зайва порція їжі – це дуже приємно, але це не те, на що треба витрачати кошти. А для того, щоб ефективно знищувати окупантів, потрібна оптика, тепловізійні системи, системи виявлення та, звісно, дрони. Адже зараз триває новітня війна, де велике значення має, зокрема й аеророзвідка.

Кузик розповів, чого найбільше потребують військові на фронті: дивіться відео

Яка зараз ситуація на фронті

Ситуація на Луганщині нині важка, але повністю контрольована ЗСУ. Як розповів Сергій Гайдай, у напрямку Білогорівки спостерігається зменшення кількості наступів загарбників та намагання атакувати українські позиції. Однак обстріли тривають – і з артилерії, і з танків.

Російські загарбники намагалися атакувати опорний пункт наших прикордонників поблизу Бахмута. Однак, українські воїни дали гідну відсіч. Так, прикордонники знищили вісім окупантів. Ще 13 загарбників отримали поранення.

Російські загарбники все ще не втрачають надії захопити усю територію нашої держави та безрезультатно наступають на різних напрямках. Зокрема, аналітики ISW зазначають, що окупанти днями провалили операцію з просування на Запоріжжі.