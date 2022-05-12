Допоможіть нам вибратися з "Азовсталі", – захисники Маріуполя звернулися до Ілона Маска

Командир морпіхів Сергій Волина створив акаунт у твітері та звернувся до Ілона Маска. Герой закликав його допомогти захисникам Маріуполя вибратися з "Азовсталі".

Волина зауважив, що Маск ніколи не здається. Він довів, що можливо все, а завдань, які не можна вирішити, не існує.

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Захисник Маріуполя наголосив, що звертається до кожної людини на планеті Землі. Він закликав допомогти та зробити так, щоб Маск побачив це звернення.

Що Волина сказав Маску

Герой зауважив: кажуть, що Маска телепортували з іншої планети. Це зробили, аби він навчив людство вірити у неможливе.

Наші планети перебувають поряд, тому що я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з Азовсталі до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи,

– звернувся Волина.

Командир морпіхів наголосив, що захисникам Маріуполя потрібна допомога надлюдини.

"Здається, я опинився в пекельному реаліті-шоу"

Волина раніше зізнався: йому здається, що він опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу. Захисники Маріуполя борються за життя, а весь світ спостерігає за цікавим сюжетом. Командир морпіхів зауважив, що такі сюжети використовують у серіалах.

От тільки історія оборонців Маріуполя – не фільм. А захисники "Азовсталі" – не вигадані персонажі. Це відбувається у реальному житті. Все – справжнє: біль, страждання, голод, муки, сльози, страх, смерть.

Волина зауважив, що сподівається на диво: що вищі сили знайдуть рішення для порятунку захисників. Тоді пекельне реаліті-шоу нарешті закінчиться.

Яка ситуація на "Азовсталі"

Захисники Маріуполя продовжують тримати героїчну оборону.

"Азовсталь" стала справжньою фортецею. Російські загарбники намагаються штурмувати її. Однак українські герої продовжують боротися з ворогом. Вранці 11 травня захисники Маріуполя повідомили, що лише упродовж останньої доби російські загарбники здійснили 20 повітряних атак.

Ситуація на "Азовсталі" – критична. Ірина Верещук – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – повідомила, що наразі там – понад 1000 українських бійців. Серед них – багато поранених. Вони з відкритими ранами перебувають у повній антисанітарії.

Володимир Зеленський 10 травня повідомив, що Україна застосовує усі можливі дипломатичні інструменти, аби врятувати захисників Маріуполя. Водночас Росія не погоджується на жоден варіант.

Станом на 11 травня Україна запропонувала обмін. Українська сторона просить вивезти важкопоранених хлопців з "Азовсталі". Натомість Росії віддадуть полонених окупантів.

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