Доповіді військових, робота ППО та нагороди: Зеленський приїхав на Одещину

Володимир Зеленський повідомив, що 29 листопада прибув в Одеську область. Там він провів важливі наради щодо захисту регіону, обговоривши, зокрема, питання протиповітряної оборони.

Також розмова стосувалася й інших безпекових питань регіону. Президент окрім цього вручив військовослужбовцям нагороди.

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Зеленський на Півдні

Президент України Володимир Зеленський 29 листопада прибув в Одеську область з робочим візитом. У його ході він провів зустріч із військовим командуванням у регіоні.

Зокрема, він заслухав командувача ОСУВ "Одеса" Андрія Гнатова щодо загальної оперативної ситуації та ведення бойових дій. Президент обговорив взаємодію з Повітряними силами, роботу мобільних вогневих груп та пропозиції, щодо покращення їх ефективності.

Також Зеленський провів розмову з командувачем Військово-Морських сил ЗСУ Олексієм Неїжпапою. Стосувалася вона обстановки в Чорному морі, зернового коридору та мінування акваторії. Також командувач повітряного командування "Південь" Дмитро Карпенко розповів про роботу ППО і потенціал покращення ефективності за допомогою західного озброєння.

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Взаємні подарунки

Окрім цього, український лідер вручив захисникам нагороди, такі як відзнаки Президента України "Хрест бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького І та ІІІ ступенів.

Під час таких відряджень завжди велика честь – зустрітися з нашими захисниками. Сьогодні поспілкувався з воїнами, які захищають Південь України, вручив їм державні нагороди,

– повідомив Зеленський.

Військові натомість презентували главі держави настінний годинник, зроблений з елементів збитої російської крилатої авіаційної ракети Х-555.

Президент поговорив з переселенцями

Окрім цього, президент відвідав обласний центр допомоги переселенцям в Одесі, де поговорив з українцями, що були змушені покинути свою домівку.

Поспілкувався з нашими людьми. Дуже конкретні питання підтримки. Сьогодні, в умовах воєнного часу, обовʼязково дбати про тих, хто цього потребує,

– написав Зеленський

Він наголосив. що пріоритетом наразі є захист та відновлення нормального життя для кожного й кожної.

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