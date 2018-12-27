Дороги чи суцільне бездоріжжя: активісти взялися контролювати якість автошляхів в Україні

Автошляхи в Україні вже давно є об'єктом для жартів та прокльонів. У Міністерстві інфраструктури вирішили виправити ситуацію й пообіцяли у 2019 році побудувати понад чотири тисячі кілометрів доріг. Це – рекордна для України цифра.

Місцеві дорожні служби зосередять увагу як на дорогах державного значення, так і на шляхах, що з'єднують містечка та села. Вперше до контролю якості залучені й громадські активісти, які стежать за якістю доріг, що вже збудовані.

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Біля села Мошни, що на Черкащині дорога перетворилась на суцільні вирви та вибоїни. Місцевий водій Євген Чередник розповів, що за два місяці їзди по цьому напрямку в нього зламалася ходова.

Подолати цю пекельну дорогу зможе далеко не кожна автівка. Олена Левкіна, що мешкає неподалік, зазначила: одного разу на цьому автошляху ледь не перевернувся автобус з дітьми.



Дорога на Черкащині



Попри те, що стан доріг в Україні залишається жахливим, в Міністерстві інфраструктури України прозвітували, що за чотири роки зроблена велика робота.

З 2014 року відновлено 7342 кілометри автошляхів. Це, фактично, автобан з Києва до Нью-Йорку,

– запевнив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

У 2018 році на дороги виділили рекордну суму – 24 мільярди гривень. У 2019-му планують відновити ще чотири тисячі кілометрів доріг. Проте попри кількість кілометрів великим питанням залишається саме якість зробленої роботи.

Коли замовники отримують листи-звернення про ями на дорозі, на них насправді досить часто буває важко відповідати. Адже часто вони складені емоційно й не завжди професійно,

– пояснила Наталія Форсюк, директор Національного секретаріату CoST в Україні.

Для цього й потрібні громадські активісти: щоб приїхати на об'єкт, оцінити його стан та, в разі виявлення дефектів, професійно скласти звернення до підрядника, який вже мав би реагувати.

Що таке CoST? Construction Sector Transparency Initiative – добровільна ініціатива широкого кола зацікавлених сторін із секретаріатом у Лондоні. Призначена для забезпечення прозорості та підзвітності будівництва, яке здійснюється публічним коштом. Ініціатива об'єднує представників влади, громадськості та бізнесу.

Моніторингом якості доріг активісти займались у дванадцяти областях України. Переважно, у центральних та південних регіонах. Проінспектували понад три тисячі кілометрів доріг й у 80% відсотках випадків, коли були виявлені дефекти, підрядник робив гарантійний ремонт за свій кошт.



До контролю якості виконаних робіт залучають громадських активістів



А на мості метро в Києві дорожні роботи йдуть вже досить давно. Журналісти 24 каналу приїхали туди, та робітників не побачили. Ті з'явилися трохи згодом, але, побачивши камеру, пішли геть. Наздогнати дорожників не вдалося.

Громадський контроль за якістю доріг в Україні продовжать й наступного року. У Міністерстві інфраструктури сподіваються, що географія розшириться на всю Україну.

До слова, у деяких регіонах України спостерігається сильний снігопад та хуртовини, через що на окремих автошляхах ускладнено рух транспортних засобів.