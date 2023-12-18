"Транспортний гордіїв вузол": у Польщі говорять, що вирішити протест перевізників дуже важко

Пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин" знову заблокований. Про це стало відомо 18 грудня після третьої дня.

Поляки обіцяють пропускати по одній вантажівці на годину. Автобуси та гуманітарна допомога зможуть проїхати без перешкод.

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У чому проблема з розблокуванням кордону

Україна сподівалася на Дональда Туска, який обіцяв вирішити кризу на кордоні, коли стане прем'єром. Але новий міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак говорить, що протест польських перевізників – це справжній транспортний гордіїв вузол. І він затягується через бездіяльність попередньої влади.

Які плани польської влади щодо вирішення конфлікту

Можливо, спільне засідання Єврокомісії та України 18 грудня зможе щось вирішити. Польща є на ньому спостерігачкою із правом голосу.

Це вперше ми взагалі можемо почати обговорювати угоду про лібералізацію транспорту. Ми знаємо, що ця угода є яблуком розбрату, через що перевізники протестують на кордоні,

– пояснює Клімчак.

Також має відбутися зустріч міністрів транспорту обох країн, Клімчака та Олександра Кубракова.

Польський міністр запевняє: щодня проводить переговори з протестувальниками. Поки що шукають "спільний знаменник, виходячи з якого можна хоча б призупинити акцію протесту".

Чому перевізники досі блокують польсько-український кордон