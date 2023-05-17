Град, гроза та шквали вітру: у частині областей України буде негода
Джерело:Укргідрометцентр
Цього тижня на території України знову дощі. На щастя, про сильні та затяжні зливи не йдеться. Втім, синоптики прогнозують град, грозу та посилення вітру.
Прогноз погоди на три доби, зокрема, з 17 до 19 травня, оприлюднили в Укргідрометцентрі. Про це пише 24 Канал.
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Де прогнозують грози та град
Синоптики прогнозують, що температура повітря вночі сягатиме 10 – 15 градусів. Втім, у середу та четвер на Сході лише 7 – 13.
Вдень очікується +21...+27 градусів. 17 травня на Закарпатті та Прикарпатті, 18 – 19 травня у західних областях 17 – 23 градуси.
У Карпатах вночі +6...+11, вдень +13...+19. Вітер в Україні буде південно-східним з переходом на північно-східний з поривами 5 – 10 метрів на секунду.
Водночас у частині областей вируватиме негода. Тож перед виходом на вулицю краще прихопити парасольку. Також будьте уважними та обережними.
У наступні три доби (17 – 19 травня – 24 Канал) в західних областях короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів,
– попереджають в Укргідрометцентрі.
Натомість на решті територій нашої держави без опадів. Лише вдень п'ятниці у південних областях можливий короткочасний дощ, місцями з грозою.
Читайте також Дощові літа й холодні весни: як зміниться клімат України за десятиліттяЗверніть увагу! Раніше про дощі, які йтимуть цього тижня, у матеріалі 24 Каналу попереджала синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Правила безпеки під час грози
Зауважимо, що під час грози та блискавки варто дотримуватися правил безпеки. Детально про них розповіли в ДСНС. Зокрема:
- якщо ви перебуваєте у приміщенні, негайно зачиніть всі кватирки, вікна, двері, бо протяги можуть затягти у приміщення блискавку;
- вимкніть електроприлади з розетки у квартирах, не користуйтеся водогоном. Також не варто умиватися над раковинами або ванними, у жодному разі не митися у ваннах;
- перебувайте трохи далі від вікон. Утримуйтеся від дзвінка телефоном, але, якщо це справді необхідно, зробіть одразу ж після чергового грозового розряду, швидко використавши невеличку паузу до наступного розряду;
- якщо гроза застала вас на вулиці у полі, в лісі, на річці, не ховайтеся в невеликих спорудах, будинках, наметах і особливо серед дерев. Краще у якомусь заглибленні.
- якщо вас двоє чи більше, не скупчуйтеся в укритті разом, – ховайтеся поодинці.
- бігти до сховища слід повільно і злегка, схилившись;
- під час грози ніколи не торкайтеся металевих споруд і залізних електроопор, опор мостів, дротяних огорож і подібних об'єктів з металу тощо.