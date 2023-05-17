Град, гроза та шквали вітру: у частині областей України буде негода

Цього тижня на території України знову дощі. На щастя, про сильні та затяжні зливи не йдеться. Втім, синоптики прогнозують град, грозу та посилення вітру.

Прогноз погоди на три доби, зокрема, з 17 до 19 травня, оприлюднили в Укргідрометцентрі. Про це пише 24 Канал.

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Де прогнозують грози та град

Синоптики прогнозують, що температура повітря вночі сягатиме 10 – 15 градусів. Втім, у середу та четвер на Сході лише 7 – 13.

Вдень очікується +21...+27 градусів. 17 травня на Закарпатті та Прикарпатті, 18 – 19 травня у західних областях 17 – 23 градуси.

У Карпатах вночі +6...+11, вдень +13...+19. Вітер в Україні буде південно-східним з переходом на північно-східний з поривами 5 – 10 метрів на секунду.

Водночас у частині областей вируватиме негода. Тож перед виходом на вулицю краще прихопити парасольку. Також будьте уважними та обережними.

У наступні три доби (17 – 19 травня – 24 Канал) в західних областях короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів,

– попереджають в Укргідрометцентрі.

Натомість на решті територій нашої держави без опадів. Лише вдень п'ятниці у південних областях можливий короткочасний дощ, місцями з грозою.

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Правила безпеки під час грози

Раніше про дощі , які йтимуть цього тижня, у матеріаліпопереджала синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Зауважимо, що під час грози та блискавки варто дотримуватися правил безпеки. Детально про них розповіли в ДСНС. Зокрема: