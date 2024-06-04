Дощі, грози та шквальні вітри: у Львів навідалася потужна негода

У вівторок, 4 червня у Львів завітала негода. У місті було чути грім, з неба падала справжня злива, а сильні пориви вдаряли в обличчя містян.

Варто вказати, що в Укргідрометцентр оголосив штормове попередження на більшій частині України – окрім південно-східної частини. У відповідних регіонах оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

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Негода у Львові

Синоптики попереджали, що вдень 4 червня в більшості західних областей, на Вінниччині, Одещині та Миколаївщині можливі грози. Зокрема, як і очікувалося, негода навідалася й у Львів.

Негода у Львові: дивіться відео

У мить місто накрили сірі хмари, після чого почалася потужна злива, яка супроводжувалася громом на блискавкою. Окрім цього, шквали вітру сягали 15 – 20 метрів за секунду.

Місцеві зняли, як виглядала злива у Львові: дивіться відео

У передмісті Львова та у Стрию навіть випав град, що був завбільшки з монету.

Град у передмісті Льова та в області: дивіться відео

Проте львівська погода знову здивувала своєї мінливістю. Невдовзі після справжнього погоднього апокаліпсису на небі знову винирнуло сонце. І від сірих дощових хмар вмить не лишилося й сліду.

Дощовий тиждень

Метеоролог Ігор Кібальчич очікує, що у середу, 5 червня, в більшості областей, крім південно-східної частини та Криму, знову будуть дощі з грозами. Повернуться і шквали до 15 – 20 метрів за секунду.

Вже у четвер у центральних і південних областях буде без опадів. Проте на решті території України місцями грозові дощі. Можливий навіть град, а також сильний вітер.

У п'ятницю, 7 червня, в Україні вже переважно без опадів. Тільки вранці та вдень на Заході подекуди пройдуть грозові дощі.

У суботу прогнозуються короткочасні грози в західних та центральних областях. Крім того, вдень у деяких районах Заходу очікуються сильні зливи, град та шквали, а швидкість вітру сягатиме 17 – 22 метрів на секунду.

У неділю, 9 червня, у західних та північних областях України знову будуть грози. Тим часом на решті території країни очікується переважно суха погода з невеликими опадами або без них.

Синоптики прогнозують, що температура у Львові вдень не перевищуватиме +22...+24 градусів. Вночі температура повітря по всій Україні коливатиметься в межах +12...+17 градусів