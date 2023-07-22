Україну накриють сильні дощі: де та коли значно посилиться негода
Джерело:Укргідрометцентр
Уже на цих вихідних майже по всій Україні знову пройдуть грозові дощі. Подекуди литиме сильно. Ймовірно, що без опадів у суботу буде лише в двох областях та в Криму.
За прогнозом синоптиків, у суботу литиме всюди, окрім Південного Заходу, пише 24 Канал. Тож перед виходом на вулицю прихопіть з собою парасольку або дощовик.
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Де литиме на вихідних
У суботу на Півдні пригріє до +28...+33 градусів. На Сході буде до +30. На решті території лише +20...+26 градусів.
22 липня в Україні, крім Південного Сходу, помірні, в північних та центральних областях місцями значні дощі, грози; у центральних та південних областях шквали 15 – 20 метрів на секунду,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
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Далі, 23 та 24 липня вже переважно без опадів. Втім, подекуди в південній та східній частині в неділю можливі короткочасні дощі з грозами.
Цікаво, що вночі температура істотна не зміниться, однак, вдень підвищиться на 2 – 4 градуси.
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