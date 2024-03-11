Де вже незабаром будуть найсильніші дощі: синоптик назвав області
Джерело:Meteoprog
Цього тижня в Україні посиляться дощі та мокрий сніг. Подекуди опади будуть значними.
Синоптик Ігор Кібальчич зробив прогноз погоди на тиждень. Розповів, де опади будуть найінтенсивнішими.
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Україну накриють дощі
Кібальчич писав, що в найближчий період буде збільшення кількості опадів внаслідок розвитку циклонічності над Центральною та Південною Європою. Зокрема, очікуються дощі, мокрий сніг.
Найбільш інтенсивними будуть у західних областях, а також у Криму,
– зазначив синоптик.
Цікаво, що температура повітря збережеться вищою за норму. Втім, на початку цього тижня на півночі Лівобережжя можливі нічні морози. Подекуди до -8 градусів.
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Прогноз на тиждень
- У понеділок, 11 березня, на Заході подекуди пройдуть невеликі, часом помірні дощі, у Карпатах з мокрим снігом. На решті території України без істотних опадів.
- У вівторок на Правобережній частині нестійка погода. Буде дощ, подекуди з мокрим снігом. У Карпатах значні опади, можливий тумани. На Лівобережжі – переважно без опадів.
- У середу, 13 березня, в більшості регіонів, окрім Криму, Луганщини й Сумщини, також будуть дощі й мокрий сніг. Подекуди налипання мокрого снігу. Також вночі на дорогах місцями ожеледиця.
- У четвер знову невеликий мокрий сніг з дощем в західних і північних областях. Вдень у Криму можливийпомірний дощ. В інших регіонах – без істотних опадів.
- У п'ятницю, 15 березня, на Сході та Півдні невеликі, подекуди помірні дощі. На решті території України без істотних опадів.
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- У суботу дощова погода утримається на Донбасі, у Приазов'ї та Криму. В інших регіонах – без істотних опадів. До речі, в неділю, 17 березня, на більшій частині території України знову пройде невеликий, подекуди помірний дощ.