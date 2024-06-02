Штормове попередження: сьогодні в низці областей України будуть грози

У неділю, 2 червня, на переважній частині України оголошено штормове попередження. Синоптики очікують дощі та грози.

Проте короткочасні зливи не стануть на заваді теплій літній погоді. Очікується, що температура подекуди підійматиметься до +32 градусів. Проте метеорологи попереджають, що буде відносно вітряно.

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Штормове попередження

В Укргідрометцентрі попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Метеорологи пишуть, що 2 червня в Україні, крім південно-східної частини, очікують грози.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Де в Україна оголошено штормове попередження / фото Укргідрометцентру

Водночас вже вранці у Києві та Київській області очікують значний дощ.

Погода в Україні

В Укргідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура у червні передбачається в межах 19 – 23 градусів, у гірських районах 16 – 19. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.

Синоптики очікують, що 2 червня температура повітря на Заході України вночі буде 10 – 15 градусів, вдень – 21 – 26 градус. На решті території вночі 13 – 18 градусів, вдень 27 – 32 градуси. На Півночі, а також у Вінницькій та Черкаській областях 24 – 29 градусів.

У Київській області буде хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Позначки термометра вночі показуватимуть 13 – 18 градусів тепла, вдень 24 – 29 градусів.Безпосередньо у столиці вночі 16 – 18 градусів, вдень – 26 – 28 градусів.