Зливи та шквали: в яких областях вируватиме негода

У неділю в частині областей України дощитиме. Подекуди опади будуть сильними. Також очікується шквальний вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Також сказали, де саме йтимуть дощі в передостанній день вересня.

Дивіться також Сильні дощі накриють частину України: чи є загроза великої повені

Дощі в Україні

Синоптики зазначили, що 29 вересня на Заході, крім Волинської та Хмельницької областей, пройдуть значні дощі. Окрім того, в більшості західних областей і на Житомирщині пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.

У Карпатах сильний дощ. II рівень небезпечності, помаранчевий.

Зверніть увагу Похолодання в Україні: чи вдарять заморозки вже найближчими днями

Де прогнозують сильні дощі / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що про сильні дощі на вихідних раніше попереджала синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу. Зокрема, експертка зазначала, що в неділю на Заході й Житомирщині пройдуть помірні, місцями значні дощі.

Синоптикиня зауважила, що це буде доволі-таки інтенсивний атмосферний фронт. Йдеться уже не про локальні опади.

Читайте також Температура відчутно впаде: які області вже незабаром накриє різке похолодання

Якою буде погода в жовтні