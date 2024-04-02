Грозові дощі накриють частину областей України: де саме і як довго будуть

Приготуйте свої парасольки. Частину України накриють весняні дощі. Окрім того, подекуди будуть грози.

В яких областях чекати опадів у найближчі три доби, спрогнозували в Укргідрометцентрі, передає 24 Канал.

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Де будуть дощі та грози

У середу дощі пройдуть на Заході та Вінниччині, вдень подекуди й на крайньому Сході та в Приазов'ї, у четвер вже у більшості областей. Однак, опади будуть невеликими й короткочасними. Також подекуди можливі грози.

Цікаво, що вночі на високогір'ї Карпат ще з мокрим снігом. Вночі в Україні 5 – 11 градусів тепла вдень 12 – 17 (3 квітня на Півдні до +20).

Далі, 4 квітня, у західних та північних областях вночі 2 – 8 тепла, вдень лише 5 – 10.

У п'ятницю вночі на Південному Сході, вдень на Заході країни місцями невеликий дощ, на решті території без опадів,

– зазначили синоптики.

Додали, що температура вночі 1 – 6 тепла. На Півночі подекуди 0 – 2 морозу. вдень 8 – 13 тепла.

Тим часом на Півдні вночі 4 – 9, вдень 11 – 16 тепла.

Вітер буде переважно західний, південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Втім, 3 квітня в Україні, крім Півдня, пориви 15 – 20 метрів на секунду, на високогір'ї Карпат 25.

До речі Квітень буде аномально теплим, але є нюанс: синоптик сказав, чого чекати

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