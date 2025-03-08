Помірний дощ накриє одну з областей України: синоптики сказали, яку й коли

В Україні утримується тепла й суха весняна погода. Втім, згодом в одній з областей пройдуть помірні дощі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Коли будуть дощі

Синоптики зробили прогноз на три доби, 9 – 11 березня. Зазначили, буде без опадів.

Лише у західних областях 11 березня місцями невеликий, на Закарпатті вдень помірний дощ,

– писали в Укргідрометцентрі.

Найближчої ночі від +3 до -2 градусів, 10 – 11 березня 0 – +5 градусів. Удень +13 – +18, але на узбережжі морів +7 – +12 градусів.

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Коли будуть дощі / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, раніше в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Наталія Птуха розповідала, що березень завжди переважно більш сухий. Місячна кількість опадів очікується в межах 22 – 42 міліметри, у Карпатах подекуди можливо 50 – 74 міліметри, однак, це все одно менше за норму.

"Тому що, як бачимо, перша декада точно у нас без опадів практично. Тобто ніяк не досягнемо якихось вищих показників", – пояснила представниця Укргідрометцентру.

Також розповіла, середня місячна температура повітря у березні прогнозується в межах +1 – +7. Загалом це на 1 – 1,5 градуса вище за норму.

"Це означає, що якщо зараз у нас високі значення температури, то надалі може бути певне зниження. Сподіваємося, значних перевищень температури, як, наприклад, у січні, не буде. Хоча зараз все одно такі високі значення несуть для нас більш весняну погоду, хоча надалі коливання все одно можуть бути", – сказала синоптикиня.

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До слова, абсолютний мінімум температури, який коли-небудь фіксували в Україні у березні, сягає -20 – -37 градусів. На Закарпатті й у південній частині -10 – -27. Абсолютний максимум +19 – +29, Карпатах +14 – +16 градусів.