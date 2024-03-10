Литиме кілька днів поспіль: коли всю Україну накриють дощі, подекуди з мокрим снігом

Наступного тижня в Україні посиляться опади. Дощі накриють усю територію нашої держави. Також подекуди пройде мокрий сніг.

За орієнтовним прогнозом на картах, литиме щонайменше кілька днів поспіль. Коли чекати посилення опадів, передає 24 Канал.

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Україну накриють дощі

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 10 березня вдень на Закарпатті та в Карпатах, у східних та північно-східних, 11 березня в західних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пройде невеликий дощ. На решті території – без опадів.

12 березня в Україні дощі, у північних, східних та місцями центральних областях з переходом в мокрий сніг,

– зазначили синоптики.

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Орієнтовний прогноз погоди на 12 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Додали, що вітер переважно південно-східний, 5 – 12 метрів на секунду, поривчастий. Температура вночі від 2 тепла до 5 морозу, 11 – 12 березня у західних та південних областях 1 – 6 тепла.

Вдень неділі 4 – 9 тепла, на Заході та Півночі до +12. Тим часом на Сході та Північному Сході, а 11 – 12 березня в Україні, крім Заходу й Півдня, тільки 1 – 6 градусів тепла.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, дощитиме й у середу та четвер. Окрім того, на Хмельниччині, Київщині, Рівненщині, Житомирщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Харківщині й Чернігівщині очікується мокрий сніг.

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Орієнтовний прогноз погоди на 14 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Додамо, раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура повітря передбачається 1 – 7 тепла, що на 1 – 2 градуси вище за норму. Тим часом місячна кількість опадів очікується в межах 30 – 30 міліметрів, у Карпатах подекуди 71 – 107. Втім, це в межах норми.