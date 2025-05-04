Литиме кілька днів поспіль: у яких областях йтимуть дощі та грози, де будуть сильні опади

Найближчими днями у більшості областей ітимуть дощі та грози. Подекуди опади будуть значними.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі в Україні

У найближчі три доби в Україні йтимуть дощі та грози. 6 травня у Карпатах та на Закарпатті подекуди значні дощі. На Південному Сході, 7 травня також у західних і північних областях без опадів.

До речі, вдень 5 травня на Півдні та Сході можливе посилення південно-західного вітру. Місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +7 – +13 градусів, 6 травня на Заході та Півночі, 7 травня в Україні, крім Південного Сходу, +3 – +9 градусів.

Удень +20 – +25 градусів. Однак, у західних, північних, 7 травня й у більшості центральних областей +11 – +17 градусів.

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Де будуть дощі та грози / Скриншоти з Укргідрометцентру

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру розповідала, що місячна кількість опадів у травні очікується в межах 35 – 76 міліметрів. У Карпатах і місцями на Прикарпатті дещо більше, зокрема, 88 – 138 міліметрів. Однак, це в межах норми.