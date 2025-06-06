Дощі накриють майже всю Україну: синоптики назвали дату
Найближчими днями буде переважно суха та спекотна погода. Лише подекуди короткочасні дощі. Втім, уже на початку наступного тижня опади можуть накрити майже всю Україну.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Дощі в Україні
Найближчими днями, 7 – 8 червня, в Україні переважатиме суха жарка погода. Вночі +15 – +22 градуси, удень +28 – +33 градуси. На Півдні, Сході та Дніпропетровщині місцями сильна спека +35 градусів.
Тільки у суботу на Заході й Півночі окремі короткочасні дощі, грози, 8 червня вдень у західних, Житомирській і Вінницькій областях грозові дощі, подекуди град, шквали 15 – 20 метрів на секунду.
У понеділок, 9 червня, вже на більшій частині території України очікуються короткочасні дощі з грозами.
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До речі, у західних, більшості північних, Вінницькій і Черкаській областях температура знизиться на 5 – 10 градусів. Тим часом на решті території спека утримається.