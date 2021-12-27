Досі не заспокояться: Росія каже, що врятувала Крим від "навали ультранаціоналістів"

27 грудня 2021 , 11:07
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Джерело:

Интерфакс

У Росії виступили з черговою цинічною заявою щодо окупації Криму. У Москві стверджують, що врятували півострів від "навали українських ультранаціоналістів".

Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу в інтерв'ю. За словами урядовця держави-агресорки, саме "ультранаціоналісти руйнували Україну", мовляв, Росія – ні при чому.

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Шойгу висловив чергову абсурдну версію

Ми досі бачимо наслідки спроб цих "нелюдів" разом із українськими військами навести свої порядки у Донецькій та Луганській областях,
– сказав Шойгу.

Російський міністр переконує, що починаючи з 2000-х, "українці сами били свої горщики". Звісно, не обійшлось і без похвали Путіна. Шойгу вважає, що саме російський президент у 2014 році "зберіг мир у Криму".

Урядовець каже, що, начеюто, на півострів могли прибути "неофашисти, ультранаціоналісти та найманці з західних країн".

У Москві кажуть, що питання Криму – закрите

У Москві вже неодноразово заявляли, що питання Криму – закрите назавжди. Для Росії достатньо проведення так званого"референдуму" у березні 2014 року.

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Попередня безглузда заява Шойгу:

  • Нещодавно російський міністр оборони Сергій Шойгу видав ще одну заяву.
  • Він переконує, що на Донбасі українських військових готують американські спецпризначенці.
  • Ба більше, заявив Шойгу, на Донбасі готують "провокації із застосуванням хімічної зброї".
  • У Держдепі, звісно, таку інформацію назвали неправдивою.

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Автор: Ірина Пундор