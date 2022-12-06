У США відверто відповіли, чи мають достатньо озброєння для України

Сполучені Штати готові й надалі підтримувати Україну у війні проти Росії. У союзників достатньо запасів озброєння.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман на конференції, організованій римським інститутом LUISS.

Увага НАТО обговорює постачання винищувачів F-16: яку авіацію можуть надати Україні

У США достатньо запасів зброї, щоб продовжувати допомагати Україні,

– зазначила заступниця держсекретаря США.

Росія має вивести свої війська з України

Вона також заявила, що найшвидший шлях до миру в Україні для Росії – це вивести свої війська з чужої території.

"Росія має вивести всі свої війська з України – і крапка", – наголосила Шерман на конференції у Римі.

Вона додала, що західним державам вдалося допомогти Україні протистояти неспровокованому вторгненню Москви, і антиросійська коаліція й надалі має дотримуватися єдиного курсу допомоги Україні.

Військова допомога від США: останні новини

Україна очікує від Штатів додаткові постачання засобів ППО. В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що постачання можливе до кінця цього року.

Міністерство оборони США нещодавно озвучило, що надало Україні понад 20 мільйонів доларів допомоги. Окрім цього, Вашингтон також регулярно передає для Збройних Сил озброєння, однак його запаси не є безмежними.