У США відверто відповіли, чи мають достатньо озброєння для України

6 грудня 2022, 21:39
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Сполучені Штати готові й надалі підтримувати Україну у війні проти Росії. У союзників достатньо запасів озброєння.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман на конференції, організованій римським інститутом LUISS.

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У США достатньо запасів зброї, щоб продовжувати допомагати Україні,
– зазначила заступниця держсекретаря США.

Росія має вивести свої війська з України 

Вона також заявила, що найшвидший шлях до миру в Україні для Росії – це вивести свої війська з чужої території.

"Росія має вивести всі свої війська з України – і крапка", – наголосила Шерман на конференції у Римі.

Вона додала, що західним державам вдалося допомогти Україні протистояти неспровокованому вторгненню Москви, і антиросійська коаліція й надалі має дотримуватися єдиного курсу допомоги Україні.

Зверніть увагу! За даними стокгольмських аналітиків, США поставили в Україну вже 900 тисяч стандартних та 4 тисячі високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів. Як виявилось, таку кількість виробляють за 5 – 6 років.

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Автор: Анастасія Лукашевська