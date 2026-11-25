Естонія закриває автомобільні пункти пропуску на кордоні з Росією з 1 грудня 2026 року для захисту від диверсій. Таллінн зважає на український досвід 2014 року, коли бойовики заїжджали в українські населені пункти під виглядом цивільних.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За словами експерта, ухвалене Таллінном рішення своєчасне та продиктоване потребою нейтралізувати інструменти гібридної війни Москви.

Загроза Нарві та уроки Криму

Експерт нагадав, що під час сепаратистських заколотів на Донбасі, у Харкові та Одесі більшість завербованих провокаторів і бойовиків прибували легально через відкритий кордон із Росією. На думку фахівця, наразі подібний сценарій загрожує естонській території, зокрема місту Нарва, де більшість населення є російськомовною.

У них є Нарва – місто, де більшість населення російськомовні. Якщо кордон буде відкритий, Росії дуже легко створити там будь-який конфліктний інцидент. Там можуть з'явитися ті самі "зелені чоловічки", як у Криму. Це загроза, яка існує вже давно, і Естонія обмежує ризики,

– зауважив Фесенко.

Тому закриття пунктів пропуску стало своєчасним превентивним бар'єром, який не дасть Москві змогу повторити кримський сценарій на східних рубежах балтійської держави.

Диверсії та дипломатичний шантаж

Політолог додав, що нещодавно в Естонії вже затримали диверсантів, які намагалися влаштувати провокації на оборонному заводі, що виробляє озброєння для української армії. Оскільки російські спецслужби розгорнули активне вербування агентури в країнах Європи, Таллінн не мав права зволікати з перекриттям прикордонного сполучення, навіть попри заклики сусідньої Латвії до тривалих спільних консультацій.

Окремо експерт звернув увагу на дипломатичні маневри Кремля навколо можливих переговорів. Попри інформаційні вкиди з оточення США щодо згоди Москви контактувати з європейцями, російське керівництво вдається до шантажу та намагається зірвати будь-які гарантії безпеки для Києва.

Кушнер каже: "Все, ми з Путіним домовилися". А потім виходить заступник глави МЗС Росії Рябков і заявляє, що РФ не погодиться на "квазічленство" України в НАТО. Ця подвійність створює невизначеність: немає ні чіткої дати переговорів, ні порядку денного,

– підсумував аналітик.

У таких умовах демонстративного дипломатичного блефу та затягування процесів із боку Кремля європейські столиці змушені розраховувати винятково на жорсткі практичні заходи захисту власної території.

Чому Естонія блокує сполучення з Росією?

Раніше уряд Естонії ухвалив офіційне рішення зупинити роботу автомобільних пунктів на кордоні з Росією, реагуючи на атаки проти підприємств військово-промислового комплексу.

Влада країни наголошує, що перекриття руху транспорту є вимушеним кроком у відповідь на систематичну гібридну агресію РФ. Останні інциденти на промислових об'єктах підтвердили, що відкриті шляхи сполучення використовувалися агентурою агресора для логістичного забезпечення диверсійних операцій.

Припинення автомобільного руху має суттєво мінімізувати загрозу саботажу та гарантувати стабільну роботу критичної інфраструктури, яка забезпечує оборонні потреби як самої Естонії, так і її міжнародних партнерів.