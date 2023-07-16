Максимальні успіхи притаманні суходолу, – Гуменюк назвала досягнення ЗСУ на Півдні за тиждень
Наталія Гуменюк розповіла, що максимальні успіхи протягом тижня Збройні Сили України мали на суходолі. Там наші військові, хоч з великими складнощами, проте мають просування.
Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що мовиться про Запорізький напрямок. Там масштаби втрат росіян колосальні – гинуть вороги з 810 бригади морської піхоти (Севас) та загонів з Криму, пише 24 Канал.
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Які успіхи ЗСУ на Півдні
У нашій зоні відповідальності, де лінія фронту проходить руслом річки Дніпро, все ж таки продовжується контрбатарейна боротьба. І наші основні досягнення – нищення потенціалу ворога,
– заявила Гуменюк.
Вона пояснила, якщо говорити цілком за тиждень, то дуже потужні результати з нищення недофлоту, який ворог все ще має на Дніпрі та намагається маневрувати між островами. Проте ЗСУ знищили:
- понад 10 човнів ворога з диверсійно-розвідувальними групами;
- великі великокаліберні гармати типу "Мста-Б", типу "Гіацинт", якими ворог намагається обстрілювати правобережжя Херсона;
- велику кількість станцій радіоелектронної боротьби (РЕБ), які росіяни розгортають для того, щоб працювали їхні розвідувальні безпілотники та не працювали українські.
Окрім того, дуже потужною була повітряна розвідка (ЗСУ – 24 Канал) – тільки за вчорашню добу (15 липня – 24 Канал) знищено 7 безпілотників. Тільки два з яких – ударні типу "Ланцет", а решта –розвідувальні, якими ворог намагається збирати інформацію дуже далеко вглиб навіть до Миколаївщини, Одещини,
– пояснила речниця ОК "Південь".
Успіхи ЗСУ в контрнаступі: останні новини
- У МВС показали відео, на якому видно титанічний штурм бійцями Нацгвардії ворожих позицій. Українські військові змогли на Запорізькому напрямку успішно виконати задачу під прикриттям вогню з бронетранспортера та переміститися на укріплені позиції.
- Заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії полковник Микола Уршалович повідомив, що українські військові готуються до наступу на Херсонському напрямку. Зокрема, вони здійснюють активну розвідку та вогневе ураження на всю глибину оборони противника, щоб підготувати райони та рубежі для наступальних дій.
- В нацгвардії розповіли, що наші військові за тиждень змогли просунутись на Мелітопольському напрямку на південь та південний схід на 1700 метрів.