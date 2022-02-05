Довелося вибачатись: у Bloomberg випадково оголосили про вторгнення Росії в Україну

5 лютого 2022 , 06:04
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Джерело:

Bloomberg

На сайті популярного видання у США Bloomberg несподівано оголосили про вторгнення Росії до України. Майже одразу помилку прибрали.

Та за подібну заяву довелося вибачатися. У ЗМІ пояснили, що це була заготовка заголовку, але як вона потрапила сайт – поки невідомо.

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Bloomberg помилково заявив, що Росія вдерлася в Україну

4 лютого приблизно о 16 годині за місцевим часом у Сполучених Штатах Америки (23:00 за Києвом) на порталі Bloomberg з'явилося повідомлення "Russia Invades Ukraine" – "Росія вдирається в Україну".

У ЗМІ помітили помилку швидко та видалили тривожну інформацію. Згодом там опублікували пояснення: мовляв, журналісти "готують заголовки для багатьох сценаріїв".

Bloomberg вибачився за помилку та запевнив, що "заголовок опублікували випадково". Як так сталося – це будуть з'ясовувати.

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Довідка. Bloomberg – популярне американське видання з центром у Нью-Йорку, яке вважають одним провідних світових джерел фінансової інформації.

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Автор: Олесь Друкач