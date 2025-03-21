Єдина така ракета у Європі: авіаексперт вказав на головну особливість "Довгого Нептуна"

Україна вже успішно застосувала модифіковану ракету "Нептун", яка уразила ціль на відстані до 1000 кілометрів. Потенціал тут серйозний. Ця ракета має бути особливо цікавою для Європи.

Про це 24 Каналу розповів заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський, зауваживши, що Україна ще раніше розробляла варіант "Довгого Нептуна", який мали б запускати не лише з наземних платформ, але й з бомбардувальника Су-24. Але у 2019 році програму дещо призупинили. Зараз все це вдається "наздоганяти".

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Що відомо про "Довгий Нептун"

Як наголосив Храпчинський, варто подякувати українським інженерам, які змогли запропонувати якісний продукт, який працює на глибину до 1000 кілометрів. При цьому варто розуміти, що не завжди вдасться бити на таку глибину. Ракету запускають з безпечних зон. До того ж вона йде спеціальними маршрутами, аби обійти системи ППО ворога.

"Довгий Нептун" мав би стати надзвичайно цікавою розробкою для європейських країн. Фактично Україна зараз єдина держава в регіоні, яка розробляє ракети "поверхня-поверхня" з такою дальністю.

Тут ми кажемо лише про Британію та Францію, у котрих є певні види ракет, які, щоправда, працюють з морської платформи. Ми ж говоримо про ракети, які працюють з поверхні на поверхню. І це доволі якісне рішення в контексті захисту європейського континенту,

– підкреслив Храпчинський.

Зараз важливо не просто просити гроші у Європи на зброю, а спільно створювати можливості, аби Україна мала змогу виробляти ще більше якісної зброї. Паралельно варто домовлятися про постачання додаткових систем ППО та авіації.

Президент Володимир Зеленський підтвердив перше бойове застосування ракети "Довгий Нептун". Україна задоволена результатом уражень. Але потрібно виробляти більше ракет.