Доживемо і побачимо, – Шмигаль про ймовірні відставки міністрів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль погодився, що уряд працює неідеально. За його словами, помилки можуть бути, однак претензій наразі немає.

Так, претензій до Кабміну немає. Про це прем'єр заявив на брифінгу. Його запитали, чи справді деяких міністрів можуть відправити незабаром у відставку. Політик сказав, що "побачимо".

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Помилки треба виправляти

Давайте подивимось і побачимо...доживемо і побачимо,

– заявив Шмигаль.

Він додав, що "не помиляється той, хто не працює". Тому помилки слід виправляти.

Чи може уряд Шмигаля піти у відставку: що відомо

Чутки про ймовірну відставку уряду стали поширювати у вересні. У "Слузі народу" припустили, що звільнити можуть весь Кабмін, включно зі Шмигалем. Таку заяву зробив нардеп Олег Дунда.

Очільник фракції "слуг" Давид Арахамія спростував цю інформацію, але підтвердив, що деякі зміни все ж можуть відбутися. Мовиться про відставку 3 – 4 міністрів.

Втратити посади можуть міністр оборони Андрій Таран, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський та очільниця Міністерства соціальної політики Марина Лазебна.

Шмигаль коментував ймовірну відставку Тарана. Він переконував, що міністр – професійна людина та перебуває на своєму місці.

"Українська правда" писала, що з посади міністра культури можуть звільнити Олександра Ткаченка. Він нібито "не справляється зі своїми обов'язками".

До речі, спікер Ради Дмитро Разумков теж вважає, що уряд може попрощатись з 3 – 4 міністрами.

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