У Сухопутних військах сказали, як удари по Росії західною зброєю вплинули на дії ворога

Чимало західних країн дали дозвіл на використання їхньої зброї для ударів по території Росії. Таке рішення світових лідерів дозволило Україні атакувати ворожі військові об'єкти, що розміщені вглиб території країни-агресорки.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що дозвіл українських партнерів використовувати свою зброю по території Росії вплинув на ведення бойових дій окупантів. Ворогу доводиться змінювати тактику війни, логістику, розміщення складів та формування військових центрів.

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Атаки по російській території

Іван Тимочко зазначив, що через дозвіл українських партнерів атакувати територію Росії своєю зброєю, противник втратив зв'язок із лінією фронту. Окупантам довелось перенести свої штаби вглиб країни за межі досягнення зброї союзників.

Факт можливості ураження ворожих військ на території Росії змусив окупантів змінити стратегію і тактику. Можливо це навіть скасувало декілька наступальних операцій, які мали відбутись після наступу російських військ на півночі Харківщини,

– висловився він.

Силам оборони у Криму успішно вдається знищувати російські системи ППО. На думку голови Ради резервістів, отримавши дозвіл на атаки по Росії, схожі успішні операції ставатимуть частішими, зокрема удари по аеродромах країни-агресорки, які раніше були недосяжні.

Яка ситуація на Харківщині: дивіться на карті

Успіхи України

Кожного дня українські військові при контрбатарейній боротьбі та за допомогою інших засобів ураження знищують по 50 – 60 одиниць ворожої артилерії.

Ми можемо працювати у глиб їхніх тилів, але кількість артилерійського вогню, що застосовує Росія також велика. Тішить те, що на значну кількість російських потужностей ми можемо відповідати якістю та чіткістю,

– підкреслив Іван Тимочко.

Підтримка союзників

Голова Ради резервістів додав, що союзники потужно допомагають Україні, однак поки цього недостатньо, аби змусити Росію не лише на політичній арені до переговорів, але й відступити на полі бою.

Проте варто виходити із тих ситуацій та ризиків, які є зараз. Необхідно удосконалювати свою тактику. Варто розуміти, що це війна, тому будь-яка стратегія, яка працювала вчора – завтра може впливати мало. Має бути швидкість реакції та роботи,

– наголосив він.

Удари західною зброєю по Росії