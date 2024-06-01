Зеленський пояснив, від чого залежить надання Україні дозволу бити по Росії без обмежень

Зеленський відкрито говорить про те, що хоче використати західну зброю дальньої дії для ударів по Росії. Президент України розповів журналістам, що може вплинути на рішення партнерів.

Зокрема Україна хоче використовувати Storm Shadow для ударів по території агресора. За словами Зеленського, попри повідомлення про протилежне, Велика Британія не дала на це "100% дозволу".

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Від чого залежить дозвіл партнерів на удари по Росії

Станом на 31 травня 13 країн-партнерів публічно дали Україні дозвіл застосувати зброю проти країни-агресора. Серед них – Франція, Литва, Латвія, Канада, Швеція, Естонія, Польща, Фінляндія, Чехія, Велика Британія, Нідерланди, Німеччина та США.

Однак деякі з цих країн надали дозвіл з обмеженнями. Зокрема США дозволили завдавати контрударів по прикордонню Росії на межі з Харківською областю. З огляду на слова Зеленського, певні обмеження є і від Британії.

Президент припустив, що остаточне рішення Великої Британії та інших партнерів залежить від "консенсусу", причому вирішальне значення має позиція Вашингтона. "Ви знаєте, як це працює", – сказав він.

Зеленський зазначив, що Росія продовжує вбивати людей на території України й час для нас – надто цінна розкіш. Він також звернув увагу на те, що Росія діє швидше у плані виробництва та постачання зброї для своїх збройних сил, ніж Захід.

Варто зауважити, що на початку травня міністр закордонних справ Британії Девід Камерон під час візиту до Києва заявляв, що Україна має повне право використовувати британську зброю, для ураження цілей всередині Росії, оскільки вона атакує об'єкти України. Тоді він також сказав, лише Київ вирішує, як, коли та по яких цілях застосовувати британську зброю.

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10 країн дали повний дозвіл на удари по території агресора

The Guardian пише, що 10 країн заявили про скасування "червоних ліній". Зокрема президент Франції Еммануель Макрон заявив у середу, що Україна може використати французькі ракети великої дальності "Скальп" проти ворожих російських військових об'єктів.