Дозвіл на удари по території Росії може зіграти на руку Трампа, – політолог

Нещодавно стало відомо, що адміністрація Джо Байдена надала Україні дозвіл застосовувати далекобійну зброю США по території Росії. Є припущення, що це допоможе Дональду Трампу розпочати переговорний процес із Росією про припинення війни.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що Трамп може скористатись цим рішенням Байдена. Він наголосив, що не варто звертати увагу на заяви людей з близького оточення новообраного президента, які розкритикували дозвіл на удари по Росії. Це може бути свідомим кроком, щоб Трамп виступив із протилежною думкою та показав себе із хорошої сторони.

Дивіться також Це допоможе виграти війну, – боєць ЗСУ сказав, куди потрібно бити ракетами ATACMS

Дозвіл на удари вглиб Росії

Ігор Рейтерович підкреслив, що у майбутньому дозвіл Байдена на атаки по Росії може бути дуже вигідним Трампу, адже коли він виступить із власним планом щодо завершення війни в Україні, то це стане аргументом для тиску на країну-агресорку.

Мовиться про мир через силу. І у Трампа немає іншого вибору, адже він обіцяв швидке вирішення війни,

– зауважив він.

Політолог додав, що це можливо лише тоді, коли одна зі сторін чи посередник може натиснути на іншу сторону та навести аргументи, які змусять до миру.

Важливо! США вперше дозволили Україні завдавати удари по території Росії ракетами ATACMS. Україна одразу скористалася цією можливістю. За даними ЗМІ, Сили оборони успішно вразили військовий об'єкт у Брянській області, поблизу міста Карачев.

Якщо дозвіл Байдена матиме необхідний ефект, який покаже безперспективність російського наступу, то для Трампа це стане непоганою точкою відліку. Рейтерович підкреслив, що саме тоді США зможе запропонувати Росії варіанти припинення війни з позиції сили.