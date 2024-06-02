Франція, ймовірно, дозволила Україні бити ракетами Storm Shadow по території Росії, – BBC

Напередодні Еммануель Макрон заявив, що міжнародні партнери повинні дозволити Україні бити по Росії. Зокрема, нейтралізувати військові бази, з яких окупанти запускають ракети.

Така риторика президента Франції розглядається як дозвіл на використання Storm Shadow/SCALP. Про це на умовах анонімності сказав журналістам офіцер військової авіації.

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Чи дозволила Франція бити Storm Shadow/SCALP по Росії

Видання зауважило, що Велика Британія та Франція, які постачають Україні спільно створені крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow і SCALP (французький аналог), прямо не обмежили їх використання. Радіус дії цих ракет може досягати 250 кілометрів.

Минулого тижня Еммануель Макрон заявив: "Ми повинні дозволити [Україні] нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об'єкти, з яких атакують Україну".

Офіцер військової авіації зазначив, що така риторика розглядається як дозвіл на використання Storm Shadows/SCALP. За його словами, тепер Сили оборони можуть завдавати по аеродромах Курської та Білгородської областей, які межують з Україною.

Однак, такі операції будуть обмежені з погляду того, що вони можуть досягти. Річ у тім, що українські Су-24, які оснащені цими крилатими ракетами, повинні будуть наблизитися до російського кордону для запуску. Це робить літаки вразливими для ворожих систем ППО. F-16 краще оснащені для таких завдань.

Під час пресконференції у Стокгольмі Володимир Зеленський заявив: "Я не знаю, чи будуть обмеження на використання цих літаків над небом Росії. Я думаю, що використання будь-якого західного озброєння по території Росії це питання часу".

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