Шольц пояснив, чому дозволив Україні бити німецькою зброєю по території Росії

Україна отримала дозвіл бити по території Росії західною зброєю, але з певними обмеженнями. Канцлер Німеччини розповів, чому його держава не була проти цього.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував дозвіл бити німецькою зброєю по цілях на території Росії. Він наголосив, що Україна, згідно з міжнародним правом, може захищатися від нападів на свою територію, міста та громадян.

Дивіться також Згорів до тла: Росія повністю знищила ще один Епіцентр у Херсоні

Втягнення Німеччини у війну – недопустимо

Шольц пояснив своє рішення тим, що Росія відкрила новий фронт проти міста Харків.

З цієї причини Україна також може використовувати зброю, яку постачаємо ми та наші союзники – завжди відповідно до міжнародних правових зобов’язань,

– сказав він.

Водночас канцлер Німеччини підкреслив, що не допустить втягування Німеччини у війну Росії проти України. За його словами, це правильно тісно координувати дії з партнерами та союзниками "знову і знову", перш ніж приймати такі далекосяжні рішення.

Він додав, що громадяни можуть розраховувати на виважені дії та зважені ризики.

Я на цьому стою як канцлер, який відданий миру та безпеці Німеччини,

– наголосив Шольц.

Чи може Україна бити зброєю від США по Москві