З'явилася реакція Ілона Маска на дозвіл Байдена Україні бити по Росії ATACMS

США надали Україні дозвіл на далекобійні удари по російській території. Ілон Маск прокоментував цю подію.

Американський бізнесмен, який планує очолити новостворений департамент за президентства Дональда Трампа, вочевидь, залишився незадоволеним рішенням Джо Байдена щодо зняття обмежень на використання західної зброї по Росії. Про це свідчить його пост у соцмережі "Х", передає 24 Канал.

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Як відреагував Маск

Так, Маск зробив репост допису сенатора від штату Юта Майка Лі, який коротко підписав словом: "Правда".

Майк Лі своєю чергою репостнув новину про дозвіл Байдена на далекобійні удари, підписавши його наступними реченнями: "Ліберали люблять війну. Війна сприяє зміцненню уряду".

До слова, слідом за США Британія і Франція теж схвалили дозволи на використання Україною Storm Shadow / Scalp для ударів по країні-агресорці.

Президент Зеленський прокоментував історичний крок Вашингтона: "Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково".