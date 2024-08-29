Затягують з рішенням: чому США досі не дозволили бити ракетами по Росії

Сполучені Штати поки не дозволили Україні бити вглиб території Росії американською зброєю. Є сподівання, що найближчим часом буде прогрес з цією ідеєю.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, зауваживши, що часто американці говорять одне, а роблять інше. Це може бути прийомом у спілкуванні з Росією. Там стверджують, що не шукають конфлікту з нею, але поступово дають все більше дозволів Україні.

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Чи буде дозвіл на удари по Росії

Як наголосив Лісний, буквально нещодавно ЗМІ повідомляли, що Україна надасть США список цілей на території Росії, по яких можна було б завдати удар. Видається, що питання з дозволом на такі удари поступово просувається вперед.

Розглядаю це як позитив. Будь-яке велике рішення дробилося на проміжні, які ніколи 100% не відповідали нашим потребам. Розглядаю варіант, що США відкладає рішення до осені, аби скористатися одним приводом двічі. Допомогти Україні та показати в передвиборчій боротьбі, які вони яструби,

– сказав Лісний.

На жаль, таке затягування з рішенням є надзвичайно негативним для України. Наша держава втрачає найкращих людей, поки Сполучені Штати не наважуються на різкі кроки щодо Росії і побоюються потенційної ескалації.

Зеленський вже казав, що усі концептуальні рішення затримують на пів року – рік. Тож будемо сподіватися на краще, а працювати з тим, що маємо,

– наголосив Лісний.

Зверніть увагу! Глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони України Рустем Умєров відвідають Вашингтон, де зустрінуться з представниками адміністрації Джо Байдена, щоб обговорити ідею дозволу на удари західною зброєю вглиб території Росії.