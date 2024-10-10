Нерішучість Байдена: які реальні шанси України отримати дозвіл бити ракетами по Росії

У багатьох були сподівання, що на найближчому "Рамштайні" Україна таки отримає дозвіл на удари по Росії від Джо Байдена. Але це питання дещо "забуксувало".

Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що засідання "Рамштайн" перенесли через відсутність Джо Байдена. Насправді можна зрозуміти, чому він не приїде, адже ураган "Мілтон" – дійсно серйозна загроза.

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Які є шанси на дозвіл бити по Росії

Як наголосив Несвітайлов, зрозуміло, що Байден не хоче, аби його каденція запам'яталася з нерішучістю та загостренням війн у світі. У нього дійсно крута та сильна кар'єра. І завершити її абияк він точно не захоче.

Лунають припущення, що рішення про удари далекобійною зброєю по Росії насправді вже є. Про нього цілком могли домовитися в кулуарах. Але поки не настав час оголосити про все публічно. І основна причина – вибори у США.

Політичне керівництво США уважно дивиться на соціологічні опитування електорату. Вони не ухвалять рішення, якщо воно може негативно вплинути на підтримку. Якщо заміри показують, що серед виборців немає однозначного ставлення щодо дозволу, то цю тему педалювати не будуть,

– сказав Несвітайлов.

Тому можна розраховувати, що Україна отримає дозвіл вже після виборів у США. Важливо, що Байден залишатиметься президентом до січня 2025 року. І вже після проведення голосування він може піти на такий крок.

Журналіст Боб Вудворд у книзі "Війна" розповів про багато кулуарних розмов серед політиків. До прикладу, Байден часто нецензурно говорить про Путіна та Нетаньягу.