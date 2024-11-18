ЗМІ написали про дозвіл Байдена на удари, а потім видалили: в ОПУ відповіли, що відбувається

Низка іноземних ЗМІ 17 листопада поширили інформацію про те, що США, Франція та Велика Британія надали дозвіл Україні бити по території Росії. Проте згодом зміст публікацій змінився, звідти видалили частину тексту, де йшлося про удари вглиб країни-агресора.

В етері 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк прокоментував ситуацію щодо надання Україні дозволу на удари західною зброєю по Росії. Він назвав повідомлення, які з'явилися у медіа, інформаційними заявами.

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Дозвіл на удари по Росії

Як зауважив радник голови ОПУ, партнери офіційно на брифінгу мають заявити, що Україна має право воювати в контрвійні в рамках міжнародного права, а відповідно будь-які удари по території Росії є юридично і фактично законними.

Важливо! Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зазначив, що його країна не надала Україні ракети великої дальності та не змінила свою позицію щодо дозволів на завдання ударів вглиб Росії. Аналогічна ситуація й з Великою Британією.

У рамках міжнародного права завдавати ударів по території Росії – це обов'язок країни, яка себе захищає й тут не потрібні якісь окремі юридично оформлені дозволи. Президент України вчора достатньо чітко сказав, що ударів завдають не словами. Ракети самі за себе скажуть.

У зоні ураження 250 кілометрів від кордону з Україною розміщено близько 300 – 350 об'єктів військової інфраструктури. Зокрема, стратегічні військові виробництва, стратегічні авіаційні бази, полігони тощо.

Поки нічого не змінилося. Якщо ми побачимо знищення цієї інфраструктури, то тоді можна буде говорити, що демократична коаліція нарешті усвідомила, якого типу війну веде Росія, і що, окрім телефонних дзвінків, потрібні відповідні інструменти примусу,

– зазначив Подоляк.

Інструменти примусу Росії

На сьогодні інструментами примусу Росії до адекватного сприйняття є тільки три інструменти:

масштабовані далекобійні удари. Для цього Україна має отримати не просто формальні чи неформальні дозволи, а відповідну кількість інструментів. Масштабовані атаки по військовій інфраструктурі Росії матимуть суттєвий вплив на перебіг подій у цій війні;

Для цього Україна має отримати не просто формальні чи неформальні дозволи, а відповідну кількість інструментів. Масштабовані атаки по військовій інфраструктурі Росії матимуть суттєвий вплив на перебіг подій у цій війні; інші економічні відносини з Росією. Тобто не можна одночасно накладати на країну-агресора санкції й водночас на понад 200 мільярдів євро закупляти нафтопродукти;

Тобто не можна одночасно накладати на країну-агресора санкції й водночас на понад 200 мільярдів євро закупляти нафтопродукти; припинити дипломатично стимулювати Росію продовжувати агресію. Як тільки з'являється публікації про те, що треба якось домовитись з Росією, примусити Україну віддати свої території й тоді буде "мир" на європейському континенті, то після цього Путін завдає масованих ударів.

Все це (повідомлення про нібито надання Україні дозволу на удари – 24 Канал) і є елементами інформаційного стимулювання Росії продовжувати агресію,

– мовив радник голови ОПУ.

Водночас росіяни наполегливо пропонують деяким країнам усвідомити, що вони не будуть зупинятись ні на якійсь міфічній лінії розмежування, ні на тих територіях, які вони сьогодні окупували. Адже у Росії зовсім інша ціль, яку країна-агресор ще не досягла.