Не ATACMS: коли та якими ракетами Україні можуть дозволити бити по Росії

Очільник Державного департаменту США Ентоні Блінкен та глава зовнішньополітичного відомства Британії у середу, 11 вересня, прибули до Києва. Подейкують, що під час візиту до України високопоставлені гості можуть оголосити про надання дозволу Україні бити вглиб Росії.

Зараз є інформація, що сьогодні може бути оголошене рішення про зняття обмеження, але не на удари ракетами ATACMS, про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. До речі, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі заявив, що очікує на дозвіл бити вглиб Росії ракетами Storm Shadow.

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Яке рішення можуть ухвалити найближчим часом

Ймовірно, буде узгоджено надання дозволу на удари крилатими ракетами Storm Shadow по російській території. Про ATACMS поки що не йдеться.

Аналізуючи те, що я прочитав, мій прогноз, у кращому випадку сьогодні буде оголошено, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow по території Росії. Але, ймовірно, також буде узгоджено об'єкти, по яких можна завдавати ударів. Про балістику навряд чи скажуть,

– мовив політтехнолог.

Він зауважив, що напередодні вийшло декілька матеріалів в американській пресі на тему ударів далекобійною зброєю по Росії. Вони дещо по-різному інтерпретують те, що відбуватиметься.

Зокрема, йдеться нібито у п'ятницю, 13 вересня, Джо Байден з британським прем'єром Кіром Стармером повинні обговорювати зняття обмежень. Офіційним приводом для ухвалення такого рішення стало постачання Росії понад 200 балістичних ракет з Ірану.

Зверніть увагу! Іран передав Росії балістичні ракети Fath-360. У відповідь на це США та Велика Британія наклали на Тегеран нові санкції. До слова, Іран понад 40 років перебуває під санкціями, проте це не заважає йому розвивати ракетну та ядерну програми.

Офіційно Україна ще не отримала дозвіл на удари по Росії західною зброєю, проте у Кремлі вже паніка щодо цього. Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков взагалі заявив, що відповідне рішення вже ухвалене, просто про нього не повідомляють.

Водночас глава російської держдуми В'ячеслав Володін сказав, що якщо буде ухвалено таке рішення, то Росія застосує "більш руйнівну та смертоносну зброю". Крім того, путінський посіпака додав, що у такому разі Захід стане стороною конфлікту.