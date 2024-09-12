Кинувся погрожувати НАТО: Путін прокоментував можливий для України дозвіл бити вглиб Росії

Країни НАТО роздумують над тим, аби дозволити Україні бити західною зброєю вглиб Росії. Путін стверджує, що відповідне рішення нібито означатиме пряму участь Альянсу у війні.

Самопроголошений президент озвучив відповідну заяву в четвер, 12 вересня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Путін про можливі удари вглиб Росії

Путін сказав, якщо Захід дозволить Україні бити вглиб Росії – це нібито "суттєво змінить саму суть і природу конфлікту".

За словами ватажка Кремля, відповідне рішення означатиме, що країни НАТО, зокрема США та європейські країни, вступили у війну з Росією.

Йдеться про ухвалення рішення, чи братимуть країни НАТО безпосередню участь у військовому конфлікті, чи ні. Якщо це рішення буде ухвалено, це означатиме ніщо інше, як пряму участь країн НАТО, США та європейських країн у війні в Україні. Це їхня пряма участь.

Водночас Путін пригрозив "відповідними рішеннями" на загрози, що можуть виникнути через дозвіл Заходу на удари вглиб Росії та "зміни суті конфлікту".